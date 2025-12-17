17 दिसंबर 2025,

बरेली

लॉटरी ड्रा से बीडीए की बल्ले-बल्ले, एक झटके में 50 करोड़ की कमाई, जाने कैसे…

बीडीए ने एक ही दिन में बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए रामगंगा नगर और ग्रेटर बरेली आवासीय योजनाओं के तहत भूखंडों और स्काई-वे अपार्टमेंट के फ्लैटों की लॉटरी निकालकर करीब 50 करोड़ रुपये की कमाई कर ली। बुधवार को बीडीए के नए कार्यालय भवन में हुए इस आवंटन शिविर में भारी संख्या में आवेदक मौजूद रहे।

बरेली

image

Avanish Pandey

Dec 17, 2025

बरेली। बीडीए ने एक ही दिन में बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए रामगंगा नगर और ग्रेटर बरेली आवासीय योजनाओं के तहत भूखंडों और स्काई-वे अपार्टमेंट के फ्लैटों की लॉटरी निकालकर करीब 50 करोड़ रुपये की कमाई कर ली। बुधवार को बीडीए के नए कार्यालय भवन में हुए इस आवंटन शिविर में भारी संख्या में आवेदक मौजूद रहे।

लॉटरी ड्रा के जरिए विभिन्न श्रेणी और क्षेत्रफल के कुल 98 आवासीय भूखंडों का आवंटन किया गया। जैसे ही लॉटरी के नतीजे घोषित हुए, कई आवंटियों के चेहरे खिल उठे, वहीं कुछ लोग किस्मत साथ न देने पर मायूस नजर आए। कार्यक्रम में बीडीए के आला अधिकारी भी मौजूद रहे और पूरी प्रक्रिया पारदर्शिता के साथ संपन्न कराई गई।

अधिकारियों ने बताया कि रामगंगा नगर और ग्रेटर बरेली योजनाओं को लोगों से जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है। इसी को देखते हुए अब बीडीए बरेली और आसपास के जिलों की बढ़ती आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए नई टाउनशिप बसाने जा रहा है। यह टाउनशिप दिल्ली–लखनऊ बड़े बाईपास और पीलीभीत बाईपास के किनारे करीब 267 हेक्टेयर क्षेत्र में विकसित की जाएगी, जिसके लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।

नई टाउनशिप में चौड़ी सड़कें, अंडरग्राउंड बिजली लाइनें और 132 केवी का सब-स्टेशन प्रस्तावित है, ताकि भविष्य में बिजली की कोई दिक्कत न हो। इसके अलावा लोगों के मनोरंजन और सामाजिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए एम्यूजमेंट पार्क और कम्युनिटी सेंटर भी बनाए जाएंगे।

बीडीए ने लोगों से अपील की है कि नई टाउनशिप योजना के डिमांड सर्वे में ज्यादा से ज्यादा संख्या में हिस्सा लें। सर्वे की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2025 तय की गई है। आवेदन एचडीएफसी बैंक, एग्जीक्यूटिव क्लब रोड से लिए जा सकते हैं या फिर बीडीए की वेबसाइट bdainfo.org के जरिए ऑनलाइन भी आवेदन किया जा सकता है।

17 Dec 2025 08:12 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / लॉटरी ड्रा से बीडीए की बल्ले-बल्ले, एक झटके में 50 करोड़ की कमाई, जाने कैसे…

