लॉटरी ड्रा से बीडीए की बल्ले-बल्ले, एक झटके में 50 करोड़ की कमाई, जाने कैसे…

अधिकारियों ने बताया कि रामगंगा नगर और ग्रेटर बरेली योजनाओं को लोगों से जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है। इसी को देखते हुए अब बीडीए बरेली और आसपास के जिलों की बढ़ती आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए नई टाउनशिप बसाने जा रहा है। यह टाउनशिप दिल्ली–लखनऊ बड़े बाईपास और पीलीभीत बाईपास के किनारे करीब 267 हेक्टेयर क्षेत्र में विकसित की जाएगी, जिसके लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।