टैक्स न जमा करने वालों के दुकान-भवन सील, एक लाख से अधिक बकायेदारों को नोटिस, करोड़ों की वसूली

जोन-02 के वार्ड-25 प्रयागो इंटर कॉलेज में आयोजित शिविर में 25 करदाताओं की बिल संबंधी गलतियां दूर की गईं। यहां से 17 करदाताओं से कुल 2,99,669 रुपये वसूले गए। वहीं जोन-03 के वार्ड-10 बड़ी बिहार में आयोजित शिविर में आठ करदाताओं की समस्याएं सुलझाई गईं और 18 करदाताओं से 2,20,650 रुपये की राशि प्राप्त हुई। जोन-03, वार्ड-11 कटरा चांद खां: 16.47 लाख रुपये बकाया होने पर अरविंद कुमार की 5 दुकानों को सील किया गया। होटल रॉयल चेयर्स पर 5.50 लाख रुपये बकाया था, जिसके बाद मालिक ने 50 हजार रुपये जमा कराए।