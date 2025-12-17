टैक्स न जमा करने वालों के दुकान-भवन सील, एक लाख से अधिक बकायेदारों को नोटिस, करोड़ों की वसूली

बरेली। नगर निगम ने संपत्ति कर बकाया मामलों में अब कोई ढील नहीं देने का ऐलान किया है। एक लाख से अधिक बकायेदारों को कुर्की नोटिस भेजकर अंतिम चेतावनी दी गई है। कर जमा नहीं करने वालों के खिलाफ भवन और दुकानें सील करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। नगर निगम की ओर से बुधवार को समाधान कैम्प अभियान के तहत दो वार्डों में शिविर लगाए गए, जिसमें करदाताओं की शिकायतें सुनकर उनका निस्तारण किया गया और करोड़ों की वसूली हुई।
जोन-02 के वार्ड-25 प्रयागो इंटर कॉलेज में आयोजित शिविर में 25 करदाताओं की बिल संबंधी गलतियां दूर की गईं। यहां से 17 करदाताओं से कुल 2,99,669 रुपये वसूले गए। वहीं जोन-03 के वार्ड-10 बड़ी बिहार में आयोजित शिविर में आठ करदाताओं की समस्याएं सुलझाई गईं और 18 करदाताओं से 2,20,650 रुपये की राशि प्राप्त हुई। जोन-03, वार्ड-11 कटरा चांद खां: 16.47 लाख रुपये बकाया होने पर अरविंद कुमार की 5 दुकानों को सील किया गया। होटल रॉयल चेयर्स पर 5.50 लाख रुपये बकाया था, जिसके बाद मालिक ने 50 हजार रुपये जमा कराए।
जोन-02: जुल्फिकारगंज निवासी सोहित गुप्ता पर 13.60 लाख और आलमगिरिगंज निवासी रामचंद्र पर 3.69 लाख रुपये बकाया, दोनों की संपत्ति सील की गई। गंगापुर शहदाना: कृपा शंकर की संपत्ति सील होने के बाद उन्होंने 50 हजार रुपये जमा करवा सील हटवाई। जोन-04, शहदाना कॉलोनी: राजेंद्र प्रसाद महेश्वरी पर 60.36 लाख रुपये बकाया होने पर भव्य सीलिंग की गई।
मुख्य कर निर्धारण अधिकारी पीके द्विवेदी ने करदाताओं से सख्त अपील की है कि वे समाधान शिविरों का लाभ उठाएं और समय पर कर जमा करें, ताकि ब्याज और दंड से बचा जा सके और नगर विकास कार्यों में गति लाई जा सके। नगर निगम की यह कार्रवाई यह साफ संदेश देती है कि अब बकायेदारों के लिए कोई जगह नहीं। समय रहते कर जमा करना ही सुरक्षित विकल्प है।
बड़ी खबरेंView All
बरेली
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग