यूपी में सर्दी ने तोड़े सभी रिकॉर्ड, कोहरे ने बढ़ाई मुश्किलें और ठिठुरन, डीएम ने जारी किया स्कूलों की छुट्टी का आदेश

जिलाधिकारी अविनाश सिंह के निर्देश पर बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉ. विनीता ने बुधवार को आदेश जारी करते हुए साफ कहा है कि अत्यधिक ठंड और कोहरे के मद्देनजर यह निर्णय लिया गया है। आदेश के मुताबिक जिले में संचालित कक्षा आठ तक के सभी सरकारी, सहायता प्राप्त और निजी विद्यालय बंद रहेंगे। चेतावनी दी गई है कि यदि कोई स्कूल खुला पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हालांकि आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि जिन विद्यालयों में पहले से परीक्षाएं निर्धारित हैं, वे परीक्षाएं पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कराई जा सकती हैं।