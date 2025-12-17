17 दिसंबर 2025,

बुधवार

यूपी में सर्दी ने तोड़े सभी रिकॉर्ड, कोहरे ने बढ़ाई मुश्किलें और ठिठुरन, डीएम ने जारी किया स्कूलों की छुट्टी का आदेश

जिलाधिकारी अविनाश सिंह के निर्देश पर बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉ. विनीता ने बुधवार को आदेश जारी करते हुए साफ कहा है कि अत्यधिक ठंड और कोहरे के मद्देनजर यह निर्णय लिया गया है। आदेश के मुताबिक जिले में संचालित कक्षा आठ तक के सभी सरकारी, सहायता प्राप्त और निजी विद्यालय बंद रहेंगे।

बरेली

Avanish Pandey

Dec 17, 2025

बरेली। जिले में शीतलहर और घने कोहरे ने जनजीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त कर दिया है। हाड़ कंपा देने वाली सर्दी और दिनभर छाए कोहरे के बीच प्रशासन ने स्कूली बच्चों को बड़ी राहत दी है। कक्षा एक से आठवीं तक संचालित सभी स्कूलों में 20 दिसंबर तक अवकाश घोषित कर दिया गया है।

जिलाधिकारी अविनाश सिंह के निर्देश पर बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉ. विनीता ने बुधवार को आदेश जारी करते हुए साफ कहा है कि अत्यधिक ठंड और कोहरे के मद्देनजर यह निर्णय लिया गया है। आदेश के मुताबिक जिले में संचालित कक्षा आठ तक के सभी सरकारी, सहायता प्राप्त और निजी विद्यालय बंद रहेंगे। चेतावनी दी गई है कि यदि कोई स्कूल खुला पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हालांकि आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि जिन विद्यालयों में पहले से परीक्षाएं निर्धारित हैं, वे परीक्षाएं पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कराई जा सकती हैं।

कोहरे ने थामा शहर, सड़कों पर रेंगते दिखे वाहन

बरेली समेत पूरा जिला पिछले दो दिनों से घने कोहरे की चपेट में है। बुधवार को भी दिनभर सूर्यदेव के दर्शन नहीं हुए। ठंडी हवाओं ने गलन और ठिठुरन को और बढ़ा दिया। सुबह के समय दृश्यता बेहद कम रही, जिससे सड़कों पर वाहन रेंगते नजर आए और दुर्घटना की आशंका बनी रही। मंगलवार का दिन बीते दस वर्षों में सबसे ठंडा दिन रिकॉर्ड किया गया। दिन का अधिकतम तापमान गिरकर मात्र 16.3 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया, जिसने लोगों को कंपकंपा दिया।

तीन दिन का ऑरेंज अलर्ट जारी

मौसम विभाग ने हालात को देखते हुए अगले तीन दिनों के लिए घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार बरेली और आसपास के क्षेत्रों में घना कोहरा छाया रहेगा। पहाड़ों की ओर से चलने वाली सर्द हवाएं ठंड को और तेज करेंगी, जिससे हालात और बिगड़ सकते हैं। प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने, अनावश्यक यात्रा से बचने और बच्चों व बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखने की अपील की है। सर्दी का यह प्रकोप फिलहाल थमने के आसार नहीं दिखा रहा है।

17 Dec 2025 05:43 pm

