रात की सफाई में गड़बड़ी, ड्यूटी से नदारद दिखे कर्मी, नाराज नगर आयुक्त, वेतन पर रोक, अफसरों पर भी शिकंजा

इस लापरवाही पर नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य ने सख्त रुख अपनाते हुए रात्रिकालीन सफाई में लगी फर्मों के चार दिन के मानदेय पर सीधी कैंची चला दी। साथ ही साफ चेतावनी दी गई कि आगे अगर कर्मचारी ड्यूटी से गायब मिले तो फर्मों पर कठोर कार्रवाई तय है। अफसरों को भी नहीं बख्शा गया, नगर स्वास्थ्य अधिकारी और उप नगर स्वास्थ्य अधिकारी को साफ शब्दों में जिम्मेदारी तय करने की चेतावनी दी गई।