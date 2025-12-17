17 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बरेली

बिजली, पानी और भोजन में घोटाला: रुविवि के छात्रावासों का बुरा हाल, एबीवीपी ने कुलसचिव को घेरा, फिर हुआ ये…

रुहेलखंड विश्वविद्यालय के मानसरोवर (पूर्व में पीजी) छात्रावासों में चल रही अनियमितताएं अब छात्रों का सब्र टूट गई। बुधवार शाम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) के कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालय प्रशासन पर जमकर हमला बोला और कुलसचिव हरीश चंद का घेराव कर दिया।

2 min read
Google source verification

बरेली

image

Avanish Pandey

Dec 17, 2025

बरेली। रुहेलखंड विश्वविद्यालय के मानसरोवर (पूर्व में पीजी) छात्रावासों में चल रही अनियमितताएं अब छात्रों का सब्र टूट गई। बुधवार शाम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) के कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालय प्रशासन पर जमकर हमला बोला और कुलसचिव हरीश चंद का घेराव कर दिया।

बिजली, पानी और मेस (भोजनालय) में मिलने वाले कीड़े, जले पराठे और तार जैसी अस्वास्थ्यकर स्थितियों ने छात्रों में आक्रोश की लहर दौड़ा दी। छात्रों का आरोप है कि प्रशासन दूर-दराज से पढ़ाई करने आए विद्यार्थियों के मूलभूत अधिकारों की अनदेखी कर रहा है। एबीवीपी के नेतृत्व में छात्र सुबह से शाम करीब चार बजे तक विवि प्रशासनिक भवन में नारेबाजी करते रहे।

छात्रों ने चीफ वार्डन प्रो. एके सिंह और वार्ड डा. सौरभ मिश्रा पर शिकायतों को अनसुना करने का आरोप लगाया। महानगर मंत्री आनंद कठेरिया ने कहा कि विश्वविद्यालय स्तर की लापरवाही का खामियाजा छात्रों को भुगतना पड़ रहा है। छात्रावासों में बिजली आपूर्ति, साफ-सफाई और खाने की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं, जबकि कुलपति और परीक्षा नियंत्रक आवास में सुविधा पूरी तरह उपलब्ध है।

छात्रों का आरोप है कि मेस में शिकायत करने पर वार्डन धमकी देकर छात्रों को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। ओवरहेड टैंक की सफाई न होने से उसमें काई जम चुकी है और बीडीए छात्रावास में भी अनियमितताएं आम बात बन गई हैं। छत पर लगे टैंक के ढक्कन गायब हैं, जिन्हें ठीक कराने की कोई कार्रवाई नहीं हो रही। इस दौरान विभाग संगठन मंत्री अवनी यादव, विभाग सह संयोजक श्रेयांश वाजपेयी, अमृतांश केसरवानी, लकी शर्मा, शिवम, आयुष और अनमोल चौधरी भी मौजूद रहे।

छात्रों की इस उग्र प्रतिक्रिया के बाद विश्वविद्यालय ने कार्रवाई शुरू की है। मेस संचालक को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया है और चीफ वार्डन को व्यवस्थाओं में सुधार के लिए पत्र भेजा गया है। हरीश चंद, कुलसचिव, रुहेलखंड विश्वविद्यालय ने कहा, "छात्रावास की स्थिति सुधारना हमारी प्राथमिकता है, लेकिन छात्रों का गुस्सा बिल्कुल जायज है। प्रशासन ने वर्षों से उनकी समस्याओं को नजरअंदाज किया है।"

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

Breaking News

patrika news

patrika news in hindi

up crime news

यूपी पुलिस

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

17 Dec 2025 09:33 pm

Published on:

17 Dec 2025 09:18 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / बिजली, पानी और भोजन में घोटाला: रुविवि के छात्रावासों का बुरा हाल, एबीवीपी ने कुलसचिव को घेरा, फिर हुआ ये…

बड़ी खबरें

View All

बरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

टैक्स न जमा करने वालों के दुकान-भवन सील, एक लाख से अधिक बकायेदारों को नोटिस, करोड़ों की वसूली

बरेली

रात की सफाई में गड़बड़ी, ड्यूटी से नदारद दिखे कर्मी, नाराज नगर आयुक्त, वेतन पर रोक, अफसरों पर भी शिकंजा

बरेली

लॉटरी ड्रा से बीडीए की बल्ले-बल्ले, एक झटके में 50 करोड़ की कमाई, जाने कैसे…

बरेली

भाजपा के पूर्व मंत्री के पेट्रोल पंप पर बड़ी कार्रवाई, एनओसी के बाद लाइसेंस निरस्त, पारिवारिक विवाद बना कारण

बरेली

यूपी में सर्दी ने तोड़े सभी रिकॉर्ड, कोहरे ने बढ़ाई मुश्किलें और ठिठुरन, डीएम ने जारी किया स्कूलों की छुट्टी का आदेश

बरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.