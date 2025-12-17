बिजली, पानी और भोजन में घोटाला: रुविवि के छात्रावासों का बुरा हाल, एबीवीपी ने कुलसचिव को घेरा, फिर हुआ ये…

छात्रों का आरोप है कि मेस में शिकायत करने पर वार्डन धमकी देकर छात्रों को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। ओवरहेड टैंक की सफाई न होने से उसमें काई जम चुकी है और बीडीए छात्रावास में भी अनियमितताएं आम बात बन गई हैं। छत पर लगे टैंक के ढक्कन गायब हैं, जिन्हें ठीक कराने की कोई कार्रवाई नहीं हो रही। इस दौरान विभाग संगठन मंत्री अवनी यादव, विभाग सह संयोजक श्रेयांश वाजपेयी, अमृतांश केसरवानी, लकी शर्मा, शिवम, आयुष और अनमोल चौधरी भी मौजूद रहे।