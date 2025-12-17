भाजपा के पूर्व मंत्री के पेट्रोल पंप पर बड़ी कार्रवाई, एनओसी के बाद लाइसेंस निरस्त, पारिवारिक विवाद बना कारण

तिवारी फिलिंग स्टेशन का नाम विवादों में नया नहीं है। करीब 5 साल पहले भी पारिवारिक खींचतान और तकनीकी खामियों के चलते यह पंप बंद हो चुका था। लंबे समय तक बंद रहने के बाद किसी तरह दोबारा शुरू हुआ, लेकिन लीज रिन्यू न कराकर फिर वही गलती दोहराई गई, जिसका खामियाजा अब भुगतना पड़ा। इंडियन ऑयल पंप बंद होने से वाहन चालकों, किसानों और स्थानीय लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि प्रशासन ने दो टूक कहा है कि जब तक भूमि संबंधी विवाद न सुलझे और सभी वैधानिक प्रक्रियाएं पूरी न हों, तब तक पेट्रोल-डीजल की बिक्री शुरू नहीं होने दी जाएगी।