17 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बरेली

कोहरे का कहर: बरेली समेत 38 जिलों में विजिबिलिटी शून्य, सड़कों पर चलना जानलेवा, पछुआ ने बढ़ाई गलन

प्रदेशभर में बुधवार को मौसम ने अचानक करवट ली और उत्तर प्रदेश घने कोहरे की गिरफ्त में आ गया। बरेली समेत 38 जिलों में सुबह से ही सड़कों पर कुछ मीटर आगे देख पाना मुश्किल हो गया। पछुआ हवा चलने से गलन और ठिठुरन तेज हो गई, जिससे आम जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हुआ।

2 min read
Google source verification

बरेली

image

Avanish Pandey

Dec 17, 2025

बरेली। प्रदेशभर में बुधवार को मौसम ने अचानक करवट ली और उत्तर प्रदेश घने कोहरे की गिरफ्त में आ गया। बरेली समेत 38 जिलों में सुबह से ही सड़कों पर कुछ मीटर आगे देख पाना मुश्किल हो गया। पछुआ हवा चलने से गलन और ठिठुरन तेज हो गई, जिससे आम जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हुआ।

आगरा, बरेली, प्रयागराज और मुरादाबाद में हालात सबसे खराब रहे, जहां अत्यधिक घने कोहरे के चलते दृश्यता शून्य तक पहुंच गई।बरेली, वाराणसी, अलीगढ़ और इटावा में दृश्यता 50 मीटर, जबकि लखनऊ में महज 100 मीटर दर्ज की गई।

दो दिन घने कोहरे का अलर्ट

वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के अनुसार, पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी और पछुआ हवा के कारण मौसम में यह अचानक बदलाव आया है। बुधवार और गुरुवार को राजधानी लखनऊ समेत प्रयागराज, मिर्जापुर, आगरा, इटावा, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और आसपास के इलाकों में अत्यधिक घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। इसका असर प्रदेश के 60 से अधिक जिलों तक देखने को मिलेगा। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले दो दिनों में पछुआ हवा और तेज होगी, जिससे न्यूनतम तापमान में दो से तीन डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की जा सकती है। हालांकि दिन के तापमान में बड़े बदलाव के आसार नहीं हैं। लखनऊ में अगले दो दिन सुबह करीब 10 बजे तक धूप निकलने का पूर्वानुमान है।

ट्रेनें भी कोहरे के आगे बेबस

घने कोहरे का सीधा असर रेल संचालन पर भी पड़ा। शताब्दी एक्सप्रेस जैसी प्रीमियम ट्रेनें भी रफ्तार नहीं पकड़ सकीं। गोरखधाम और कैफियात एक्सप्रेस अलीगढ़ से कानपुर के बीच कोहरे में फंसी रहीं। राजगीर–नई दिल्ली श्रमजीवी एक्सप्रेस रात 11:46 बजे छूटकर मंगलवार दोपहर 1:30 बजे दिल्ली पहुंची। वहीं काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस करीब 10 घंटे की देरी से नई दिल्ली पहुंच सकी।

राजधानी का पारा भी लुढ़का

मंगलवार को लखनऊ में अधिकतम तापमान करीब पांच डिग्री की गिरावट के साथ 19.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 10.4 डिग्री सेल्सियस रहा। गलन भरी ठंड ने सुबह और देर रात लोगों को घरों में दुबकने पर मजबूर कर दिया।

इन जिलों में रहेगा घना कोहरा

बरेली, अमरोहा, पीलीभीत, शाहजहांपुर, संभल, बदायूं, लखनऊ, कौशांबी, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, गोरखपुर, देवरिया, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, चंदौली, वाराणसी, भदोही, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, कानपुर देहात, कानपुर नगर, रायबरेली, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, फिरोजाबाद, मैनपुरी और औरैया में घना कोहरा छाया रहेगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

Breaking News

patrika news

patrika news in hindi

up crime news

यूपी पुलिस

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

17 Dec 2025 01:01 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / कोहरे का कहर: बरेली समेत 38 जिलों में विजिबिलिटी शून्य, सड़कों पर चलना जानलेवा, पछुआ ने बढ़ाई गलन

बड़ी खबरें

View All

बरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

गंदा है साहब लेकिन धंधा है, शहर के वीआईपी इलाके में फ्लैट में चल रहा था जिस्मफरोशी का धंधा, एक युवती और 6 मनचले गिरफ्तार

बरेली

बिजली बिल राहत योजना का जोरदार असर: 15 दिन में बरेली से 24 करोड़ वसूली, लाइन में आए लाखों बकायेदार

बरेली

यूपी के इस जिले में किसान के जुगाड से हो रही गन्ने की कटाई, बाघ-तेंदुआ भी खेत से भाग रहे

बरेली

जिला कृषि प्रधान है, जहां धान, गेहूं और गन्ना

breaking news
बरेली

बरेली में खाकी का कहर, ऑपरेशन लंगड़ा से कांपे बदमाश, एनकाउंटर में 100 अपराधी धराए, 99 घायल, एक लाख का इनामी ढेर

बरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.