कोहरे का कहर: बरेली समेत 38 जिलों में विजिबिलिटी शून्य, सड़कों पर चलना जानलेवा, पछुआ ने बढ़ाई गलन

वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के अनुसार, पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी और पछुआ हवा के कारण मौसम में यह अचानक बदलाव आया है। बुधवार और गुरुवार को राजधानी लखनऊ समेत प्रयागराज, मिर्जापुर, आगरा, इटावा, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और आसपास के इलाकों में अत्यधिक घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। इसका असर प्रदेश के 60 से अधिक जिलों तक देखने को मिलेगा। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले दो दिनों में पछुआ हवा और तेज होगी, जिससे न्यूनतम तापमान में दो से तीन डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की जा सकती है। हालांकि दिन के तापमान में बड़े बदलाव के आसार नहीं हैं। लखनऊ में अगले दो दिन सुबह करीब 10 बजे तक धूप निकलने का पूर्वानुमान है।