गंदा है साहब लेकिन धंधा है, शहर के वीआईपी इलाके में फ्लैट में चल रहा था जिस्मफरोशी का धंधा, एक युवती और 6 मनचले गिरफ्तार

बरेली। शहर की साख पर धब्बा लगा रहे देह व्यापार के गोरखधंधे पर आखिरकार पुलिस का करारा वार पड़ गया। बारादरी के डोहरा रोड के महेन्द्र नगर कॉलोनी में फ्लैट की आड़ में चल रहे जिस्मफरोशी के अड्डे पर मंगलवार रात पुलिस ने देर रात धावा बोला और मौके से पांच युवकों व एक युवती को रंगे हाथों दबोच लिया। छापे के दौरान पूरा फ्लैट अय्याशी का अड्डा निकला, जिसे देखकर पुलिस टीम भी हैरान रह गई।