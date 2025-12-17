गंदा है साहब लेकिन धंधा है, शहर के वीआईपी इलाके में फ्लैट में चल रहा था जिस्मफरोशी का धंधा, एक युवती और 6 मनचले गिरफ्तार

बरेली। शहर की साख पर धब्बा लगा रहे देह व्यापार के गोरखधंधे पर आखिरकार पुलिस का करारा वार पड़ गया। बारादरी के डोहरा रोड के महेन्द्र नगर कॉलोनी में फ्लैट की आड़ में चल रहे जिस्मफरोशी के अड्डे पर मंगलवार रात पुलिस ने देर रात धावा बोला और मौके से पांच युवकों व एक युवती को रंगे हाथों दबोच लिया। छापे के दौरान पूरा फ्लैट अय्याशी का अड्डा निकला, जिसे देखकर पुलिस टीम भी हैरान रह गई।
सूचना मिलते ही सीओ तृतीय पंकज श्रीवास्तव और बारादरी इंस्पेक्टर धनंजय पांडे की टीम ने संयुक्त कार्रवाई की। दरवाजा अंदर से बंद था, लेकिन पुलिस की आहट मिलते ही भीतर भगदड़ मच गई। पुलिस ने घेराबंदी कर सभी को पकड़ लिया। तलाशी में कंडोम, सेक्सवर्धक गोलियां, पेट्रोलियम जैली, मॉइस्चराइजर, छह स्मार्टफोन और 4100 रुपये नकद बरामद हुए।
पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। गिरफ्तार युवती डोहरा रोड पर इशारों से ग्राहकों को फांसती थी और सौदा तय कर उन्हें इसी किराये के फ्लैट में लाकर धंधा चलाती थी। हर ग्राहक से 500 से 2000 रुपये तक वसूले जाते थे। पकड़े गए सभी युवक शहर के अलग-अलग इलाकों के रहने वाले बताए गए हैं।
पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम 1956 की धाराओं 3/4/5/7 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बारादरी इंस्पेक्टर धनंजय पांडे ने बताया कि छापे में एक युवती समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अब इनको जेल भेजने की तैयारी की जा रही है।
