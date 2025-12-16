स्कॉलरशिप में भारी लापरवाही, एक्शन में डीएम, बरेली कॉलेज को दिया अल्टीमेटम, अफसरों की भी लगी क्लास

डीएम ने सभी विद्यालयों को निर्देश दिए कि छात्रवृत्ति से संबंधित डाटा फीडिंग और फॉरवर्डिंग के लिए शिफ्टवार ड्यूटी तत्काल लगाई जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि सुबह और देर रात पोर्टल पर लोड कम रहता है, ऐसे में उन्हीं समयों में विशेष रूप से कार्य कराया जाए, ताकि लंबित डाटा शीघ्र निस्तारित हो सके। समीक्षा के दौरान बरेली कॉलेज की छात्रवृत्ति डाटा फीडिंग की स्थिति अत्यंत खराब पाई गई। इस पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी जताते हुए जिम्मेदार अधिकारियों को तेजी से कार्य करने और तत्काल सुधार लाने के निर्देश दिए।