16 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बरेली

बरेली समेत पूरे यूपी में गरीब से लेकर बुजुर्ग तक इलाज की पूरी गारंटी, रोज़ बन रहे तीन हजार कार्ड, यहां बनवाएं

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जन आकांक्षाओं के अनुरूप हर वर्ग के लोगों को अपने स्वास्थ्य की गारंटी देने के लिए प्रदेश में आयुष्मान कार्ड बनाने की योजना तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को स्वास्थ्य सुरक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 25 नवंबर 2025 से 25 दिसंबर 2025 तक विशेष आयुष्मान कार्ड अभियान चलाया जा रहा है।

2 min read
Google source verification

बरेली

image

Avanish Pandey

Dec 16, 2025

बरेली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जन आकांक्षाओं के अनुरूप हर वर्ग के लोगों को अपने स्वास्थ्य की गारंटी देने के लिए प्रदेश में आयुष्मान कार्ड बनाने की योजना तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को स्वास्थ्य सुरक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 25 नवंबर 2025 से 25 दिसंबर 2025 तक विशेष आयुष्मान कार्ड अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में जनपद बरेली ने पूरे प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया है। जिला विकास अधिकारी दिनेश कुमार यादव ने बताया कि अभियान के दौरान ब्लॉक स्तर पर पंचायत सहायकों, आशा कार्यकर्ताओं और आंगनबाड़ी कर्मियों के सहयोग से प्रतिदिन बड़ी संख्या में पात्र लाभार्थियों के आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं। आंकड़ों के अनुसार 10 दिसंबर 2025 को 2047, 11 दिसंबर 2025 को 2974 तथा 15 दिसंबर 2025 को 2985 आयुष्मान कार्ड निर्गत किए गए। औसतन प्रतिदिन लगभग 3000 कार्ड बनाए जा रहे हैं, जो पूरे प्रदेश में सर्वाधिक हैं।

बरेली की 1188 ग्राम पंचायत में चलाया गया अभियान

जिला विकास अधिकारी ने बताया कि ग्राम सचिवालयों पर पंचायत सहायकों की सक्रिय भूमिका के चलते बरेली जनपद प्रदेश में लगातार शीर्ष स्थान पर बना हुआ है। आयुष्मान योजना के अंतर्गत SECC-2011 सूची में शामिल परिवारों के लाभार्थी, पात्र गृहस्थी राशन कार्डधारक जिनके परिवार में छह या उससे अधिक सदस्य हैं, अंत्योदय राशन कार्ड धारक, सीनियर सिटीजन, आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता तथा श्रम विभाग से जुड़े भवन एवं सन्निर्माण श्रमिकों को योजना का लाभ दिया जा रहा है। बरेली की 1188 ग्राम पंचायतों में बगैर किसी भेदभाव के अभियान को तेज रफ्तार से चलाया गया।

1102 ग्राम पंचायत में बायोमेट्रिक मशीनों से बना रहे कार्ड

मुख्य विकास अधिकारी बरेली के निर्देशों के क्रम में जिले की 1188 ग्राम पंचायतों में से 1102 ग्राम पंचायतों में आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए बायोमैट्रिक मशीनों का क्रय किया जा चुका है। शेष पंचायतों में भी प्रक्रिया जारी है और अभियान को तेज़ गति से आगे बढ़ाया जा रहा है। आयुष्मान कार्ड बनाने के अभियान में सरकार की मंशा के अनुरूप सभी वर्गों और निम्न आय वर्ग के लोगों और बुजुर्गों को शामिल किया गया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

Breaking News

patrika news

patrika news in hindi

up crime news

यूपी पुलिस

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

16 Dec 2025 07:32 pm

Published on:

16 Dec 2025 07:31 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / बरेली समेत पूरे यूपी में गरीब से लेकर बुजुर्ग तक इलाज की पूरी गारंटी, रोज़ बन रहे तीन हजार कार्ड, यहां बनवाएं

बड़ी खबरें

View All

बरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

नवाबगंज में किसानों ने जलाई गन्ने की होली, गन्ना मंत्री का पुतला फूंका, दो साल से 70 करोड़ का नहीं हुआ भुगतान

बरेली

बरेली बवाल, सात चार्जसीट, पांच मुकदमो की रफ्तार तेज, पुलिस ने किया ऐसा इंतजाम सालों साल जेल में रहेंगे मौलाना समेत तमाम

बरेली

प्री-वेडिंग से दुष्कर्म, शादी सिर्फ केस बचाने को, फिर दूसरी पत्नी का फोन खोल गया राज़, बरेली से उत्तराखंड तक बना सुर्खियां

बरेली

घर बने होटल, शोरूम और स्पा, यूपी के इस जिले में 53 भवनों पर चला आवास विकास का नोटिस, बुलडोजर ध्वस्तीकरण की तैयारी

बरेली

हाउस टैक्स नहीं भरा तो कार्रवाई तय… निगम की सख्ती से शहर में खौफ, 50.42 करोड़ वसूले, बकायेदार बेचैन

बरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.