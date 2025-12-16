बरेली समेत पूरे यूपी में गरीब से लेकर बुजुर्ग तक इलाज की पूरी गारंटी, रोज़ बन रहे तीन हजार कार्ड, यहां बनवाएं

बरेली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जन आकांक्षाओं के अनुरूप हर वर्ग के लोगों को अपने स्वास्थ्य की गारंटी देने के लिए प्रदेश में आयुष्मान कार्ड बनाने की योजना तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को स्वास्थ्य सुरक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 25 नवंबर 2025 से 25 दिसंबर 2025 तक विशेष आयुष्मान कार्ड अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में जनपद बरेली ने पूरे प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया है। जिला विकास अधिकारी दिनेश कुमार यादव ने बताया कि अभियान के दौरान ब्लॉक स्तर पर पंचायत सहायकों, आशा कार्यकर्ताओं और आंगनबाड़ी कर्मियों के सहयोग से प्रतिदिन बड़ी संख्या में पात्र लाभार्थियों के आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं। आंकड़ों के अनुसार 10 दिसंबर 2025 को 2047, 11 दिसंबर 2025 को 2974 तथा 15 दिसंबर 2025 को 2985 आयुष्मान कार्ड निर्गत किए गए। औसतन प्रतिदिन लगभग 3000 कार्ड बनाए जा रहे हैं, जो पूरे प्रदेश में सर्वाधिक हैं।