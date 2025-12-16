बरेली समेत पूरे यूपी में गरीब से लेकर बुजुर्ग तक इलाज की पूरी गारंटी, रोज़ बन रहे तीन हजार कार्ड, यहां बनवाएं

बरेली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जन आकांक्षाओं के अनुरूप हर वर्ग के लोगों को अपने स्वास्थ्य की गारंटी देने के लिए प्रदेश में आयुष्मान कार्ड बनाने की योजना तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को स्वास्थ्य सुरक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 25 नवंबर 2025 से 25 दिसंबर 2025 तक विशेष आयुष्मान कार्ड अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में जनपद बरेली ने पूरे प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया है। जिला विकास अधिकारी दिनेश कुमार यादव ने बताया कि अभियान के दौरान ब्लॉक स्तर पर पंचायत सहायकों, आशा कार्यकर्ताओं और आंगनबाड़ी कर्मियों के सहयोग से प्रतिदिन बड़ी संख्या में पात्र लाभार्थियों के आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं। आंकड़ों के अनुसार 10 दिसंबर 2025 को 2047, 11 दिसंबर 2025 को 2974 तथा 15 दिसंबर 2025 को 2985 आयुष्मान कार्ड निर्गत किए गए। औसतन प्रतिदिन लगभग 3000 कार्ड बनाए जा रहे हैं, जो पूरे प्रदेश में सर्वाधिक हैं।
जिला विकास अधिकारी ने बताया कि ग्राम सचिवालयों पर पंचायत सहायकों की सक्रिय भूमिका के चलते बरेली जनपद प्रदेश में लगातार शीर्ष स्थान पर बना हुआ है। आयुष्मान योजना के अंतर्गत SECC-2011 सूची में शामिल परिवारों के लाभार्थी, पात्र गृहस्थी राशन कार्डधारक जिनके परिवार में छह या उससे अधिक सदस्य हैं, अंत्योदय राशन कार्ड धारक, सीनियर सिटीजन, आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता तथा श्रम विभाग से जुड़े भवन एवं सन्निर्माण श्रमिकों को योजना का लाभ दिया जा रहा है। बरेली की 1188 ग्राम पंचायतों में बगैर किसी भेदभाव के अभियान को तेज रफ्तार से चलाया गया।
मुख्य विकास अधिकारी बरेली के निर्देशों के क्रम में जिले की 1188 ग्राम पंचायतों में से 1102 ग्राम पंचायतों में आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए बायोमैट्रिक मशीनों का क्रय किया जा चुका है। शेष पंचायतों में भी प्रक्रिया जारी है और अभियान को तेज़ गति से आगे बढ़ाया जा रहा है। आयुष्मान कार्ड बनाने के अभियान में सरकार की मंशा के अनुरूप सभी वर्गों और निम्न आय वर्ग के लोगों और बुजुर्गों को शामिल किया गया है।
