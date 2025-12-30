30 दिसंबर 2025,

मंगलवार

ग्रेटर नोएडा

'मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी….' गर्लफ्रेंड की बात सुन 'वीरू' बना बॉयफ्रेंड, टावर पर चढ़ मांगने लगा प्यार

Viral Video: ग्रेटर नोएडा के जारचा मार्ग पर शाहपुर गांव के पास एक युवक पंकज हाई टेंशन टावर पर चढ़ गया। प्रेम संबंध में अस्वीकार से मानसिक रूप से परेशान युवक करीब 3 घंटे तक टावर पर रहा।

ग्रेटर नोएडा

image

Anuj Singh

Dec 30, 2025

ग्रेटर नोएडा में युवक ने किया खतरनाक कदम

ग्रेटर नोएडा में युवक ने किया खतरनाक कदम Source- X

Greater Noida News: ग्रेटर नोएडा से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां दादरी क्षेत्र के जारचा मार्ग पर शाहपुर गांव के पास एक 50 फीट ऊंचा हाई टेंशन टावर है। सोमवार को 1 युवक अचानक इस टावर पर चढ़ गया। टावर पर उसे चढ़ता देख आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। देखते-देखते मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। लोग डर गए कि कहीं युवक नीचे न गिर जाए या करंट लग जाए। पूरे इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

युवक की पहचान और वजह

पुलिस जांच से पता चला कि युवक का नाम पंकज है और वहबुलंदशहर का रहने वाला है। पंकज ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर इलाके में एक होटल में नौकरी करता है। उसका काफी समय से एक लड़की से प्रेम संबंध था। पंकज उस लड़की से शादी करना चाहता था, लेकिन युवती और उसके परिवार ने शादी से साफ इनकार कर दिया। इस इनकार से पंकज बहुत आहत और मानसिक रूप से परेशान हो गया। तनाव इतना बढ़ गया कि वह युवती के इलाके में पहुंच गया और गुस्से में हाई टेंशन टावर पर चढ़ गया। वह करीब तीन घंटे तक टावर पर बैठा रहा, जिससे खतरा और बढ़ गया।

पुलिस का रेस्क्यू ऑपरेशन

सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने युवक को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नीचे उतरने को तैयार नहीं था। स्थिति गंभीर देखकर पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। उन्होंने युवती के पिता को भी मौके पर बुलवाया। पिता और पुलिस अधिकारियों ने मिलकर काफी देर तक पंकज से बात की और समझाया। आखिरकार लंबी मनुहार के बाद पंकज नीचे उतरने को राजी हुआ। पुलिस और परिजनों की मदद से उसे सुरक्षित टावर से नीचे उतार लिया गया। गनीमत रही कि इस दौरान कोई हादसा नहीं हुआ और कोई चोट नहीं आई।

आगे की कार्रवाई

युवक को नीचे उतारने के बाद पुलिस ने उसे अपनी निगरानी में ले लिया। पुलिस का कहना है कि पंकज मानसिक तनाव में था, इसलिए उसकी काउंसलिंग कराई जा रही है। मामले की पूरी जांच चल रही है। इस घटना से इलाके में चर्चा का विषय बन गया है। प्रेम में धोखा खाने पर ऐसे कदम उठाना खतरनाक है।

ग्रेटर नोएडा

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

30 Dec 2025 11:29 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Greater Noida / 'मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी….' गर्लफ्रेंड की बात सुन 'वीरू' बना बॉयफ्रेंड, टावर पर चढ़ मांगने लगा प्यार

ग्रेटर नोएडा

उत्तर प्रदेश

