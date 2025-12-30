‘मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी….’ गर्लफ्रेंड की बात सुन ‘वीरू’ बना बॉयफ्रेंड, टावर पर चढ़ मांगने लगा प्यार

पुलिस जांच से पता चला कि युवक का नाम पंकज है और वहबुलंदशहर का रहने वाला है। पंकज ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर इलाके में एक होटल में नौकरी करता है। उसका काफी समय से एक लड़की से प्रेम संबंध था। पंकज उस लड़की से शादी करना चाहता था, लेकिन युवती और उसके परिवार ने शादी से साफ इनकार कर दिया। इस इनकार से पंकज बहुत आहत और मानसिक रूप से परेशान हो गया। तनाव इतना बढ़ गया कि वह युवती के इलाके में पहुंच गया और गुस्से में हाई टेंशन टावर पर चढ़ गया। वह करीब तीन घंटे तक टावर पर बैठा रहा, जिससे खतरा और बढ़ गया।