2026 में आयोजित AI इम्पैक्ट समिट के दौरान यूनिवर्सिटी ने एक रोबोट डॉग मशीन प्रदर्शित की। आरोप यह लगा कि यह मशीन चीन की एक कंपनी द्वारा निर्मित थी, लेकिन यूनिवर्सिटी ने इसे अपने छात्रों की उपलब्धि के रूप में पेश किया। जब यह मामला सामने आया तो सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं। बाद में यूनिवर्सिटी ने स्पष्ट किया कि उनके एक प्रतिनिधि ने तकनीकी जानकारी को सही ढंग से न समझ पाने के कारण गलत बयान दे दिया था। विवाद बढ़ने पर यूनिवर्सिटी ने कार्यक्रम स्थल से अपना स्टॉल हटा लिया और सार्वजनिक रूप से माफी मांगी। इस घटना ने यूनिवर्सिटी की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए।