शिमला…मंसूरी से भी ठंडा यूपी; 20 से ज्यादा शहरों में नहीं निकली धूप, कोहरा बढ़ा रहा आफत

इस भीषण ठंड को देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला लिया है। सभी बोर्ड (सीबीएसई, आईसीएसई, यूपी बोर्ड) के कक्षा 12 तक के स्कूल 1 जनवरी 2026 तक बंद कर दिए गए हैं। बच्चों की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सार्वजनिक स्थानों पर अलाव की व्यवस्था सुनिश्चित करें, रैन बसेरों में कंबल-भोजन उपलब्ध कराएं और कोई गरीब खुले में न सोए। जिला अधिकारियों को फील्ड में उतरकर हालात का जायजा लेने को कहा गया है। बुजुर्गों, बच्चों और जरूरतमंदों का विशेष ध्यान रखने की अपील की गई है।