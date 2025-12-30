शिमला…मंसूरी से भी ठंडा यूपी; 20 से ज्यादा शहरों में नहीं निकली धूप, कोहरा बढ़ा रहा आफत

यूपी में कोहरे ने घटाई दृश्यता, PC - Patrika
उत्तर प्रदेश इन दिनों भीषण शीतलहर की चपेट में है। कई जिलों का न्यूनतम तापमान हिल स्टेशनों शिमला और मसूरी से भी कम दर्ज किया गया है। 30 दिसंबर 2025 को कानपुर सबसे ठंडा रहा, जहां तापमान 4.4 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। इसके बाद फुरसतगंज (5.2°C), प्रयागराज (6.4°C), इटावा और बाराबंकी (6.6°C) रहे। प्रदेश के 16 से ज्यादा जिलों में तापमान शिमला (लगभग 10°C) और मसूरी (8-9°C) से कम रहा। 20 से अधिक जिलों में पूरे दिन धूप नहीं निकली, जिससे दिन में भी गलन बढ़ गई।
सुबह से गोरखपुर, प्रयागराज, बलिया, कानपुर, लखनऊ समेत 37 जिलों में घने कोहरे ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है। कोहरे के कारण विजिबिलिटी बेहद कम होने से हाईवे पर वाहन रेंगते नजर आए। लखनऊ, गोरखपुर, प्रयागराज, वाराणसी समेत कई स्टेशनों पर 100 से ज्यादा ट्रेनें 2 से 15 घंटे देरी से चल रही हैं। तेजस जैसी प्रीमियम ट्रेनें भी 11 घंटे लेट हैं। एयर ट्रैफिक भी प्रभावित है। वाराणसी, लखनऊ सहित कई एयरपोर्ट्स पर 10 से अधिक फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं। इंडिगो और एयर इंडिया ने यात्रियों को एडवाइजरी जारी की है।
मौसम विभाग (IMD) ने अगले 3 दिनों तक शीतलहर और घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। पहाड़ों पर बर्फबारी के कारण मैदानी इलाकों में ठंड और बढ़ रही है। लखनऊ के मौसम वैज्ञानिक अतुल सिंह ने बताया, 'पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी हो रही है, जिससे यूपी में सर्दी कम होने के आसार नहीं। दिन और रात दोनों में ठंड बढ़ेगी। 1 जनवरी 2026 को पश्चिमी यूपी में हल्की बारिश की संभावना है, जो गलन को और बढ़ा देगी।' पूर्वी यूपी में कोहरा 1 जनवरी तक बना रहेगा।
इस भीषण ठंड को देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला लिया है। सभी बोर्ड (सीबीएसई, आईसीएसई, यूपी बोर्ड) के कक्षा 12 तक के स्कूल 1 जनवरी 2026 तक बंद कर दिए गए हैं। बच्चों की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सार्वजनिक स्थानों पर अलाव की व्यवस्था सुनिश्चित करें, रैन बसेरों में कंबल-भोजन उपलब्ध कराएं और कोई गरीब खुले में न सोए। जिला अधिकारियों को फील्ड में उतरकर हालात का जायजा लेने को कहा गया है। बुजुर्गों, बच्चों और जरूरतमंदों का विशेष ध्यान रखने की अपील की गई है।
