सर्दी और ढायेगी सितम, IMD ने जारी किया लेटेस्ट अपडेट: इन जिलों में बारिश पर आई बड़ी अपडेट

UP orange alert मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जिसके अनुसार इन क्षेत्रों में अति घना कोहरा छाया रहेगा। लोगों को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। पिछले 24 घंटे में कानपुर का तापमान सबसे कम 4.4 डिग्री दर्ज किया गया। जिसके कारण यहां पर शीत दिवस बना हुआ है। सुबह के समय घना कोहरा छाया रहा। जिससे विजिबिलिटी भी काफी कम रही। मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि कानपुर एयर फोर्स के पास विजिबिलिटी शून्य दर्ज की गई है। उन्होंने लोगों को अगले 48 घंटे मौसम के खराब रहने की जानकारी दी है।