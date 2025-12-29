29 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कानपुर

मौत के वो आखिरी 30 सेकंड, बेटी को कॉल कर बोला था, बचा लो…जिंदा जलते यात्रियों की चीखें सुन थम गई सांसें

यमुना एक्सप्रेस-वे पर 16 दिसंबर को हुए भीषण हादसे में 19 लोगों की जान चली गई थी। दो और मृतकों की डीएनए सैंपलिंग से शिनाख्त हो गई है, लेकिन हादसे के बाद लापता महिला सहित दो लोगों की शिनाख्त अभी भी नहीं हो सकी है। दोनों मृतकों के परिजन परेशान हैं। पुलिस जांच कर रही है।

less than 1 minute read
Google source verification

कानपुर

image

Aman Pandey

Dec 29, 2025

Yamuna expressway accident, mathura news, private double decker buses, no emergency exit, bus fire tragedy, investigation report, roadways bus safety, dna sampling, Mathura News in Hindi, Latest Mathura News in Hindi, Mathura Hindi Samachar, यमुना एक्सप्रेसवे हादसा, मथुरा न्यूज, निजी डबल डेकर बस, आपातकालीन द्वार नहीं, बस आग हादसा, जांच कमेटी रिपोर्ट, रोडवेज बस सुरक्षा, डीएनए सैंपल, यात्रियों की मौत

यमुना एक्सप्रेसवे पर 16 दिसंबर को शताब्दी बस में जलकर जान गंवाने वाले काकादेव के नवीननगर निवासी जयप्रकाश वर्मा (75) के शव के अवशेष रविवार शाम घर पहुंचे तो परिवार में कोहराम मच गया।

हादसे की वो खौफनाक सुबह…

बेटी ने बताया कि हादसे के बाद आखिरी बार सुबह 4:25 बजे पापा ने फोन किया था। फोन करके बताया कि बस का एक्सीडेंट हो गया है वह अंदर बुरी तरह फंस गए हैं। उन्होंने बचाने की गुहार लगाई, लेकिन तभी कॉल कट गई। इससे परिवार घबरा गया।

हादसे की वो आखिरी घड़ियां

जानकारी मिलते ही मैं मथुरा पहुंचीं। जिला अस्पताल में घायलों की लिस्ट देखी और जिला मजिस्ट्रेट से भी संपर्क किया, लेकिन पापा का नाम कहीं नहीं मिला। बाद में पुलिस ने परिवार को बताया कि टक्कर के बाद आग लगने से कई यात्री जिंदा जल गए हैं, जिनके अवशेष मिले हैं।

अब डीएनए से पहचान

रिपोर्ट में बताया गया है कि इन अवशेषों को डीएनए के लिए भेजा गया। इसकी पुष्टि के बाद शव के अवशेष रविवार शाम घर लाए गए तो सभी ने नम आंखों से अंतिम विदाई दी। अंतिम संस्कार भैरव घाट पर हुआ। परिवार में चार बेटियां व एक बेटा है। वह एक पेंट कंपनी में काम भी करते थे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

29 Dec 2025 09:14 am

Published on:

29 Dec 2025 09:09 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Kanpur / मौत के वो आखिरी 30 सेकंड, बेटी को कॉल कर बोला था, बचा लो…जिंदा जलते यात्रियों की चीखें सुन थम गई सांसें

बड़ी खबरें

View All

कानपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Kanpur रजिस्ट्री घोटाला उजागर, आयकर सर्वे में 25 अरब की गड़बड़ी, सरकार को 500 करोड़ का नुकसान

आयकर विभाग के सर्वे में 25 अरब रुपये की गड़बड़ी, 2500 करोड़ की विसंगतियों के मिले साक्ष्य (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
कानपुर

मौसम का ट्रिपल अटैक: पश्चिमी विक्षोभ का ताबड़तोड़ हमला, आयेगा शक्तिशाली पश्चिमी विक्षोभ होगा सक्रिय

घना कोहरा और धुंध का कहर (फोटो सोर्स- पत्रिका)
कानपुर

कानपुर मेडिकल कॉलेज: जिंदा को घोषित किया मुर्दा, पुलिस को दी सूचना, स्वास्थ्य मंत्री की बड़ी कार्रवाई

जीएसवीएम में जिंदा मरीज को मुर्दा घोषित किया गया (फोटो सोर्स- पत्रिका)
कानपुर

कुत्तों को मिलेगी उम्रकैद की सजा! प्रशासन ने लागू की जीरो टॉलरेंस नीति, काटते ही जाएंगे जेल

Dog bite
कानपुर

ले लो… ये रंग तुम पर अच्छा लगेगा… बाजार में युवती से छेड़छाड़

forced religious conversion sonbhadra tribal girl marriage land scam
कानपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.