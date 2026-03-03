Kanpur News: होली पर चार दिन में 100 करोड़ का कारोबार, 60 करोड़ की गुझिया बिकी

उप्र नमकीन निर्माता संघ के अध्यक्ष निर्मल त्रिपाठी ने बताया कि होली को देखते हुए नमकीन, चिप्स और पापड़ की बिक्री में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। थोक और खुदरा दोनों बाजारों में मांग बनी रही, जिससे छोटे और मध्यम व्यापारियों को लाभ हुआ। होटल, गेस्ट हाउस, स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के कार्यकारी अध्यक्ष श्याम लाल मूलचंदानी और महामंत्री राजकुमार भगतानी ने बताया कि उपभोक्ताओं ने पारंपरिक मिठाइयों के साथ नए फ्लेवर को भी पसंद किया। आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक की बिक्री में भी तेजी रही। उन्होंने बताया कि कई ग्राहकों ने आगामी एक सप्ताह की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अग्रिम खरीदारी की।