3 मार्च 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कानपुर

Kanpur News: होली पर चार दिन में 100 करोड़ का कारोबार, 60 करोड़ की गुझिया बिकी

Kanpur Holi Market:कानपुर में होली पर चार दिनों में 100 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। 60 करोड़ की गुझिया और 8 हजार टन रंग-गुलाल बिके। नमकीन, पापड़, पिचकारी, मिठाई और ठंडे पेयों की भी जोरदार बिक्री दर्ज की गई।

2 min read
Google source verification

कानपुर

image

Avanish Kumar

Mar 03, 2026

कानपुर। होली के मौके पर शहर के बाजारों में जबरदस्त रौनक देखने को मिली। सोमवार तक चार दिनों में करीब 100 करोड़ रुपये का कारोबार दर्ज किया गया। व्यापारियों के अनुसार, अकेले 60 करोड़ रुपये से अधिक की गुझिया की बिक्री हुई, जबकि आठ हजार टन से ज्यादा गुलाल और रंग बाजार से खप गया। नमकीन, चिप्स, पापड़, पिचकारी, गन्ना और फलों की भी व्यापक बिक्री हुई है।

त्योहार को लेकर शहर के प्रमुख बाजारों में सुबह से देर शाम तक भीड़ रही। होली खेलने के लिए सफेद टी-शर्ट और कुर्तों की मांग बढ़ी रही। होलिका दहन के मद्देनजर पुतलों और लकड़ी की होलिका मूर्तियों की दुकानों पर भी ग्राहकों की आवाजाही बनी रही। जीटी रोड और निराला नगर क्षेत्र में चार से पांच फीट ऊंचे पुतलों की विशेष मांग दर्ज की गई।

मिठाई कारोबारियों ने बताया कि इस बार पारंपरिक खोया और मेवा की गुझिया के साथ चंद्रकला, चाशनी वाली गुझिया, पिस्ता, चॉकलेट और बेक्ड गुझिया की भी अच्छी मांग रही। महंगी और प्रीमियम श्रेणी की गुझिया की बिक्री अपेक्षा से अधिक रही। ब्रांडेड कंपनियों की नमकीन और बेकरी उत्पादों की भी जमकर खरीदारी हुई।

उप्र नमकीन निर्माता संघ के अध्यक्ष निर्मल त्रिपाठी ने बताया कि होली को देखते हुए नमकीन, चिप्स और पापड़ की बिक्री में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। थोक और खुदरा दोनों बाजारों में मांग बनी रही, जिससे छोटे और मध्यम व्यापारियों को लाभ हुआ। होटल, गेस्ट हाउस, स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के कार्यकारी अध्यक्ष श्याम लाल मूलचंदानी और महामंत्री राजकुमार भगतानी ने बताया कि उपभोक्ताओं ने पारंपरिक मिठाइयों के साथ नए फ्लेवर को भी पसंद किया। आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक की बिक्री में भी तेजी रही। उन्होंने बताया कि कई ग्राहकों ने आगामी एक सप्ताह की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अग्रिम खरीदारी की।

व्यापार मंडल के पदाधिकारियों का कहना है कि होली के अवसर पर हुई यह रिकॉर्ड बिक्री स्थानीय बाजार और अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक संकेत है। त्योहार के चलते शहर के खुदरा, थोक और खाद्य कारोबार से जुड़े अधिकांश क्षेत्रों में उत्साहजनक कारोबार दर्ज किया गया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Holi

होली 2024

Holika Dahan

खुल के खेलो होली

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

03 Mar 2026 03:19 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Kanpur / Kanpur News: होली पर चार दिन में 100 करोड़ का कारोबार, 60 करोड़ की गुझिया बिकी

बड़ी खबरें

View All

कानपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Kanpur News:होली पर चढ़ेगा पारे का रंग, चटक धूप के साथ धूल भरी हवाएं बढ़ाएंगी मुश्किलें

कानपुर

Kanpur News:29 साल तक करता रहा नौकरी, एक दस्तावेज़ ने खोल दी फर्जीवाड़े की पोल

कानपुर

Kanpur News:प्यार निकला छलावा,धर्म बदला, गर्भपात कराया, आरोपी गिरफ्तार

कानपुर

Kanpur News:मिडिल-ईस्ट में रह रहे जिले के लोगों की खोज में जुटा प्रशासन, जारी किए संपर्क नंबर

कानपुर

Kanpur News:नाले में कंबल में लिपटा मिला था महिला का शव, पति गिरफ्तार

कानपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.