कानपुर मेडिकल कॉलेज: जिंदा को घोषित किया मुर्दा, पुलिस को दी सूचना, स्वास्थ्य मंत्री की बड़ी कार्रवाई

Kanpur Medical College: Declared living person dead कानपुर में डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों की बड़ी लापरवाही सामने आई है जब जिंदा मरीज को मृत घोषित कर दिया गया। पोस्टमार्टम के लिए पुलिस सूचना भेज दी गई। पुलिस शव को कब्जे में लेने के लिए पहुंची तो वह जिंदा निकला। यह देख अस्पताल में हड़कंप मच गया। मामले की जानकारी मिलते ही चिकित्सा अधीक्षक मौके पर पहुंचे और उन्होंने जानकारी मांगी। मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य ने जांच के लिए कमेटी गठित की है। दूसरी तरफ स्वास्थ्य मंत्री बृजेश पाठक ने 'एक्स' पर जानकारी दी कि दोषी स्वास्थ्य कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। जांच के लिए तीन सदस्यीय टीम गठित की गई है। मामला जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज कानपुर का है।