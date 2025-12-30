30 दिसंबर 2025,

मंगलवार

ग्रेटर नोएडा

बिजली विभाग ने 222 करोड़ का बिल देकर दिया ‘करंट’! देखकर सदमे में पहुंचा किसान

222 Crore Electricity Bill: बिजली विभाग ने 222 करोड़ का बिल किसान को थमा दिया। जिसके बाद से किसान सदमे में है। जानिए पूरा मामला क्या है?

2 min read
Google source verification

ग्रेटर नोएडा

image

Harshul Mehra

Dec 30, 2025

western power distribution corporation limited handed over electricity bill of rs 222 crore to farmer

बिजली विभाग ने 222 करोड़ का बिल किसान को थमाया। फोटो सोर्स-AI

222 Crore Electricity Bill: ग्रेटर नोएडा में पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (PVVNL) की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। चिपियाना खुर्द इलाके में PVVNL की गलती के कारण एक उपभोक्ता को 222 करोड़ रुपये का बिजली बिल थमा दिया गया। यह बिल 1000 वर्ग मीटर के भूखंड पर लिए गए 25 किलोवाट के व्यावसायिक कनेक्शन का बताया जा रहा है, जो 7 महीनों के बकाए के रूप में दर्शाया गया।

222 करोड़ रुपये बिजली बिल देखकर सदमे में किसान

इतना भारी-भरकम बिल देखकर किसान विपिन यादव सदमे में आ गए। किसान विपिन यादव का कहना कि उनके व्यावसायिक कनेक्शन का 7 महीने का बिजली बिल सीधे 222 करोड़ रुपये का बना दिया गया। बिल हाथ में आते ही वह तुरंत विद्युत निगम के कार्यालय पहुंचे, लेकिन उनका आरोप है कि वहां उनकी शिकायत पर कोई गंभीरता नहीं दिखाई गई और मामले को नजरअंदाज कर दिया गया।

1000 वर्ग मीटर का है प्लॉट

विपिन यादव का कहना है कि उनके पास 1000 वर्ग मीटर का एक प्लॉट है। जिस पर उन्होंने 25 किलोवाट का व्यावसायिक चार्जिंग कनेक्शन ले रखा है। वे हर महीने नियमित रूप से बिजली बिल का भुगतान करते रहे हैं। हाल ही में घर के पास लगे शिविर में जब उन्होंने अपना बिल चेक कराया तो उसमें करीब 222 करोड़ रुपये का बकाया दिखाया गया। वहीं, जब ऑनलाइन बिल डाउनलोड करने की कोशिश की गई तो केवल मई माह का ही बिल डाउनलोड हो पा रहा था, जिससे गड़बड़ी की आशंका और गहरी हो गई है।

विद्युत निगम के अधिशाषी अभियंता ने क्या कहा

इसके बाद किसान विपिन यादव ने इटेडा में स्थित सबस्टेशन पर संबंधित अधिकारी से संपर्क किया लेकिन मामले को लेकर कोई समाधान नहीं निकल सका। वहीं, निगम की ओर से बिल दिखवाकर सुधार करने का भरोसा विपिन को दिलाया गया है। विद्युत निगम के अधिशाषी अभियंता शिवम त्रिपाठी की माने तो ऐसा बिल सिस्टम में तकनीकी खराबी के कारण जनरेट हो सकता है। उन्होंने कहा कि उपभोक्ता को सही बिल ही उपलब्ध कराया जाएगा।

डरावनी घटना: 5 सालों तक पिता और बेटी को बनाकर रखा बंधक; टॉर्चर किया….हैवान बने नौकर पति-पत्नी!
महोबा
retired railway employee and his daughter held hostage tortured by servant couple for 5 years mahoba

Published on:

30 Dec 2025 02:57 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Greater Noida / बिजली विभाग ने 222 करोड़ का बिल देकर दिया ‘करंट’! देखकर सदमे में पहुंचा किसान

ग्रेटर नोएडा

उत्तर प्रदेश

'मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी….' गर्लफ्रेंड की बात सुन 'वीरू' बना बॉयफ्रेंड, टावर पर चढ़ मांगने लगा प्यार

ग्रेटर नोएडा में युवक ने किया खतरनाक कदम
ग्रेटर नोएडा

पत्नी पर चाकू मारकर पति ने किया ताबड़तोड़ हमला; हत्या के बाद उठाया खौफनाक कदम

domestic dispute in greater noida husband stabs wife to death then hangs himself
ग्रेटर नोएडा

पढ़ाई से तंग आ चुकी हूं… अब मुझे नहीं जीना; सुसाइड नोट लिखकर छात्रा ने की आत्महत्या

ग्रेटर नोएडा

नमो भारत के आपत्तिजनक वीडियो में शामिल छात्रा ने किया आत्महत्या का प्रयास, गिरफ्तारी की आशंका

नमो भारत ट्रेन चर्चा में (फोटो सोर्स- पत्रिका)
ग्रेटर नोएडा

क्रिसमस पर कैसा रहेगा मौसम? दो दिन राहत के बाद पश्चिमी विक्षोभ मचाएगा तांडव, IMD अलर्ट जारी

delhi weather imd fog alert and caqm meeting related to air pollution
ग्रेटर नोएडा
