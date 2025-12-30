बिजली विभाग ने 222 करोड़ का बिल देकर दिया ‘करंट’! देखकर सदमे में पहुंचा किसान

विपिन यादव का कहना है कि उनके पास 1000 वर्ग मीटर का एक प्लॉट है। जिस पर उन्होंने 25 किलोवाट का व्यावसायिक चार्जिंग कनेक्शन ले रखा है। वे हर महीने नियमित रूप से बिजली बिल का भुगतान करते रहे हैं। हाल ही में घर के पास लगे शिविर में जब उन्होंने अपना बिल चेक कराया तो उसमें करीब 222 करोड़ रुपये का बकाया दिखाया गया। वहीं, जब ऑनलाइन बिल डाउनलोड करने की कोशिश की गई तो केवल मई माह का ही बिल डाउनलोड हो पा रहा था, जिससे गड़बड़ी की आशंका और गहरी हो गई है।