1 से 12वीं तक के स्कूलों में छुट्टी की घोषणा, जानें आपके जिलें में कब तक बंद रहेंगे स्कूल

यूपी में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कई शहरों में विजिबिलिटी शून्य तक पहुंच गई है। कड़ाके की ठंड और शीतलहर को देखते हुए उत्तर प्रदेश के कई जिलों में स्कूलों को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। प्रशासन का कहना है कि बच्चों की सेहत को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है।
लखनऊ में प्री-प्राइमरी और नर्सरी के सभी स्कूल 27 दिसंबर तक बंद रहेंगे। गोंडा में 8वीं कक्षा तक के स्कूल 26 दिसंबर तक बंद कर दिए गए हैं, हालांकि शिक्षक स्कूल आकर SIR से जुड़ा काम करेंगे। प्रतापगढ़ में भी 8वीं तक के सभी स्कूल 26 दिसंबर तक बंद रहेंगे।
मैनपुरी में 8वीं कक्षा तक के स्कूलों में 30 दिसंबर तक छुट्टी घोषित की गई है। संभल और सुल्तानपुर में 12वीं कक्षा तक के सभी स्कूल 24 दिसंबर को बंद रखे जाएंगे। वहीं, मेरठ में 8वीं तक के स्कूल 28 दिसंबर तक बंद रहेंगे।
इसके अलावा संतकबीरनगर में 5वीं कक्षा तक के स्कूल 27 दिसंबर तक बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। जिला प्रशासन ने अभिभावकों से अपील की है कि बच्चे ठंड में अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकलें और पूरी सावधानी बरतें।
