24 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मैनपुरी

1 से 12वीं तक के स्कूलों में छुट्टी की घोषणा, जानें आपके जिलें में कब तक बंद रहेंगे स्कूल

यूपी में शीतलहर से हालात बिगड़ने लगे हैं। गोरखपुर, वाराणसी, जौनपुर समेत 25 शहर घने कोहरे की चपेट में हैं। बिगड़ते मौसम को देखते हुए कई जिलों में 1 से 12वीं तक के स्कूल बंद कर दिए गए हैं।

less than 1 minute read
Google source verification

मैनपुरी

image

Aman Pandey

Dec 24, 2025

public holiday, public holiday 2025, school holiday, schools closed on 24,25,26,27,28 december,holiday

यूपी में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कई शहरों में विजिबिलिटी शून्य तक पहुंच गई है। कड़ाके की ठंड और शीतलहर को देखते हुए उत्तर प्रदेश के कई जिलों में स्कूलों को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। प्रशासन का कहना है कि बच्चों की सेहत को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है।

लखनऊ में कब तक बंद रहेंगे स्कूल

लखनऊ में प्री-प्राइमरी और नर्सरी के सभी स्कूल 27 दिसंबर तक बंद रहेंगे। गोंडा में 8वीं कक्षा तक के स्कूल 26 दिसंबर तक बंद कर दिए गए हैं, हालांकि शिक्षक स्कूल आकर SIR से जुड़ा काम करेंगे। प्रतापगढ़ में भी 8वीं तक के सभी स्कूल 26 दिसंबर तक बंद रहेंगे।

मैनपुरी में 8वीं तक के स्कूल बंद

मैनपुरी में 8वीं कक्षा तक के स्कूलों में 30 दिसंबर तक छुट्टी घोषित की गई है। संभल और सुल्तानपुर में 12वीं कक्षा तक के सभी स्कूल 24 दिसंबर को बंद रखे जाएंगे। वहीं, मेरठ में 8वीं तक के स्कूल 28 दिसंबर तक बंद रहेंगे।

संतकबीरनगर में 5वीं कक्षा तक के स्कूल 27 तक बंद

इसके अलावा संतकबीरनगर में 5वीं कक्षा तक के स्कूल 27 दिसंबर तक बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। जिला प्रशासन ने अभिभावकों से अपील की है कि बच्चे ठंड में अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकलें और पूरी सावधानी बरतें।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

24 Dec 2025 03:44 pm

Published on:

24 Dec 2025 03:40 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Mainpuri / 1 से 12वीं तक के स्कूलों में छुट्टी की घोषणा, जानें आपके जिलें में कब तक बंद रहेंगे स्कूल

बड़ी खबरें

View All

मैनपुरी

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

UP Crime: रंजिश की आग ने निगल ली मासूम ज़िंदगी, कुल्हाड़ी से काट दी शिवा की गर्दन, गांव मातम में डूबा

एक साल के अंदर दूसरी हत्या से कांपा मैनपुरी (फोटो सोर्स : Police Whatsapp News Group )
मैनपुरी

मैनपुरी में वाहन चेकिंग के नाम पर 3 युवकों को पुलिस ने पीटा, बाल पकड़कर गाड़ी में ठूंसा

मैनपुरी

Weather मैनपुरी में बढ़ने लगी ठंड, रात-दिन के तापमान में भारी अंतर कर रहा बीमार

मौसम बदलते ही बढ़े मरीज! दिन में उमस, रात में ठंड से खांसी-जुकाम और सांस की तकलीफ में इजाफा...(photo-patrika)
मैनपुरी

सपा विधायक की मां को सरकारी अस्पताल में नहीं मिला अपेक्षित उपचार, विधायक बोले – यह सिर्फ मेरी मां की नहीं, हर मरीज की समस्या

mainpuri mla brijesh katheria mother not treated district hospital negligence
मैनपुरी

दहेज के लालच में गर्भवती बहू की बेरहमी से हत्या, ससुराल वालों ने शव को खेत में जला कर मिटाए सबूत

मैनपुरी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.