1 से 12वीं तक के स्कूलों में छुट्टी की घोषणा, जानें आपके जिलें में कब तक बंद रहेंगे स्कूल

यूपी में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कई शहरों में विजिबिलिटी शून्य तक पहुंच गई है। कड़ाके की ठंड और शीतलहर को देखते हुए उत्तर प्रदेश के कई जिलों में स्कूलों को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। प्रशासन का कहना है कि बच्चों की सेहत को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है।