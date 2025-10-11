Patrika LogoSwitch to English

मैनपुरी

सपा विधायक की मां को सरकारी अस्पताल में नहीं मिला अपेक्षित उपचार, विधायक बोले – यह सिर्फ मेरी मां की नहीं, हर मरीज की समस्या

Mainpuri News: यूपी के मैनपुरी में सपा विधायक बृजेश कठेरिया की मां को जिला अस्पताल में सही उपचार न मिलने पर विधायक ने अव्यवस्थाओं पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा, अस्पताल में मरीजों और डॉक्टरों दोनों के लिए सुविधाओं का अभाव है और सरकार व्यवस्थाओं के नाम पर बेईमानी कर रही है।

less than 1 minute read

मैनपुरी

image

Mohd Danish

Oct 11, 2025

mainpuri mla brijesh katheria mother not treated district hospital negligence

सपा विधायक की मां को सरकारी अस्पताल में नहीं मिला इलाज | Image Source - 'X' @MlaBrajesh

Mainpuri mla mother not treated district hospital: मैनपुरी जिले के जिला अस्पताल में उस समय हंगामा खड़ा हो गया जब किशनी से सपा विधायक बृजेश कठेरिया की मां को अपेक्षित चिकित्सा सुविधा नहीं मिली। विधायक ने अस्पताल की लाचार व्यवस्था और स्टाफ की कार्यशैली पर सख्त नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि अस्पताल में मरीजों को आवश्यक इलाज नहीं दिया जा रहा है और यहां बुनियादी सुविधाओं का भी अभाव है।

मरीजों की बदतर हालत, डॉक्टरों की भी मुश्किलें

विधायक कठेरिया ने कहा कि अस्पताल में केवल मरीज ही परेशान नहीं हैं, बल्कि यहां कार्यरत डॉक्टरों और स्टाफ को भी आवश्यक सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि जब जिला अस्पताल में बुनियादी जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही हैं तो ग्रामीण इलाकों के सरकारी अस्पतालों का हाल क्या होगा। उन्होंने इसे सरकार की गंभीर लापरवाही और सिस्टम की असफलता बताया।

बेड से लेकर सफाई तक समस्या

किशनी विधायक ने बताया कि उनकी मां को इलाज के लिए अस्पताल लाया गया था, लेकिन जिस बेड पर उन्हें लिटाया गया वहां चादर तक नहीं थी। उन्होंने कहा कि यह किसी एक मरीज की समस्या नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम की नाकामी है। जिला अस्पताल में न तो साफ-सफाई का स्तर ठीक है और न ही स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता। विधायक ने कहा कि मरीजों को इलाज के लिए दर-दर भटकना पड़ रहा है।

विधायक ने दी चेतावनी

बृजेश कठेरिया ने कहा कि उन्होंने पहले भी विधानसभा की प्राक्कलन समिति की बैठक में मैनपुरी के अस्पतालों की बदहाल स्थिति पर सवाल उठाए थे। लेकिन सरकार की ओर से कोई ठोस जवाब नहीं मिला। उनका कहना है कि यह सरकार के “सुशासन” की पोल खोलने वाला मामला है। विधायक ने चेतावनी दी कि अगर जल्द सुधार नहीं हुआ तो वह विधानसभा में इस मुद्दे को दोबारा जोरदार ढंग से उठाएंगे।

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

11 Oct 2025 10:20 am

Published on:

11 Oct 2025 10:10 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Mainpuri / सपा विधायक की मां को सरकारी अस्पताल में नहीं मिला अपेक्षित उपचार, विधायक बोले – यह सिर्फ मेरी मां की नहीं, हर मरीज की समस्या

मैनपुरी

उत्तर प्रदेश

