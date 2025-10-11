सपा विधायक की मां को सरकारी अस्पताल में नहीं मिला अपेक्षित उपचार, विधायक बोले – यह सिर्फ मेरी मां की नहीं, हर मरीज की समस्या

किशनी विधायक ने बताया कि उनकी मां को इलाज के लिए अस्पताल लाया गया था, लेकिन जिस बेड पर उन्हें लिटाया गया वहां चादर तक नहीं थी। उन्होंने कहा कि यह किसी एक मरीज की समस्या नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम की नाकामी है। जिला अस्पताल में न तो साफ-सफाई का स्तर ठीक है और न ही स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता। विधायक ने कहा कि मरीजों को इलाज के लिए दर-दर भटकना पड़ रहा है।