सपा विधायक की मां को सरकारी अस्पताल में नहीं मिला अपेक्षित उपचार, विधायक बोले – यह सिर्फ मेरी मां की नहीं, हर मरीज की समस्या

सपा विधायक की मां को सरकारी अस्पताल में नहीं मिला इलाज | Image Source - 'X' @MlaBrajesh
Mainpuri mla mother not treated district hospital: मैनपुरी जिले के जिला अस्पताल में उस समय हंगामा खड़ा हो गया जब किशनी से सपा विधायक बृजेश कठेरिया की मां को अपेक्षित चिकित्सा सुविधा नहीं मिली। विधायक ने अस्पताल की लाचार व्यवस्था और स्टाफ की कार्यशैली पर सख्त नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि अस्पताल में मरीजों को आवश्यक इलाज नहीं दिया जा रहा है और यहां बुनियादी सुविधाओं का भी अभाव है।
विधायक कठेरिया ने कहा कि अस्पताल में केवल मरीज ही परेशान नहीं हैं, बल्कि यहां कार्यरत डॉक्टरों और स्टाफ को भी आवश्यक सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि जब जिला अस्पताल में बुनियादी जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही हैं तो ग्रामीण इलाकों के सरकारी अस्पतालों का हाल क्या होगा। उन्होंने इसे सरकार की गंभीर लापरवाही और सिस्टम की असफलता बताया।
किशनी विधायक ने बताया कि उनकी मां को इलाज के लिए अस्पताल लाया गया था, लेकिन जिस बेड पर उन्हें लिटाया गया वहां चादर तक नहीं थी। उन्होंने कहा कि यह किसी एक मरीज की समस्या नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम की नाकामी है। जिला अस्पताल में न तो साफ-सफाई का स्तर ठीक है और न ही स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता। विधायक ने कहा कि मरीजों को इलाज के लिए दर-दर भटकना पड़ रहा है।
बृजेश कठेरिया ने कहा कि उन्होंने पहले भी विधानसभा की प्राक्कलन समिति की बैठक में मैनपुरी के अस्पतालों की बदहाल स्थिति पर सवाल उठाए थे। लेकिन सरकार की ओर से कोई ठोस जवाब नहीं मिला। उनका कहना है कि यह सरकार के “सुशासन” की पोल खोलने वाला मामला है। विधायक ने चेतावनी दी कि अगर जल्द सुधार नहीं हुआ तो वह विधानसभा में इस मुद्दे को दोबारा जोरदार ढंग से उठाएंगे।
