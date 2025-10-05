दहेज के लालच में गर्भवती बहू की बेरहमी से हत्या, ससुराल वालों ने शव को खेत में जला कर मिटाए सबूत

Pregnant Women Murder Case : उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले में दहेज की क्रूर लालच ने एक युवा दंपति की खुशियां छीन लीं। शादी के महज छह महीने बाद ही ससुराल वालों ने गर्भवती विवाहिता रजनी कुमारी (21) को पीट-पीटकर मार डाला। चार महीने की गर्भवती रजनी के साथ हुई इस दरिंदगी में बिना जन्म लिए ही उसकी संतान की भी मौत हो गई। हत्या के बाद आरोपियों ने सबूत मिटाने के लिए शव को खेत में ही खरपतवार से जला दिया। यह घटना जिले के औंछा इलाके के गोपालपुर गांव में हुई, जहां दहेज की मांग पूरी न होने पर परिवार ने विवाहिता को निशाना बनाया। पुलिस ने मायके वालों की शिकायत पर छह आरोपियों के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है, और गिरफ्तारी के प्रयास तेज कर दिए गए हैं।