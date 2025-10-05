Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मैनपुरी

दहेज के लालच में गर्भवती बहू की बेरहमी से हत्या, ससुराल वालों ने शव को खेत में जला कर मिटाए सबूत

Pregnant Women Murder Case : दहेज लोभियों ने 4 माह की गर्भवती महिला को पीट-पीटकर मार डाला। ससुराल वाले महिला से मायके से लाख लाने की मांग कर रहे थे। महिला जब मुंहमांगी रकम मायके से न ला पाई तो उसके घरवालों ने पीट-पीटकर उसे मार डाला।

2 min read

मैनपुरी

image

Avaneesh Kumar Mishra

Oct 05, 2025

Symbolic Image

Pregnant Women Murder Case : उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले में दहेज की क्रूर लालच ने एक युवा दंपति की खुशियां छीन लीं। शादी के महज छह महीने बाद ही ससुराल वालों ने गर्भवती विवाहिता रजनी कुमारी (21) को पीट-पीटकर मार डाला। चार महीने की गर्भवती रजनी के साथ हुई इस दरिंदगी में बिना जन्म लिए ही उसकी संतान की भी मौत हो गई। हत्या के बाद आरोपियों ने सबूत मिटाने के लिए शव को खेत में ही खरपतवार से जला दिया। यह घटना जिले के औंछा इलाके के गोपालपुर गांव में हुई, जहां दहेज की मांग पूरी न होने पर परिवार ने विवाहिता को निशाना बनाया। पुलिस ने मायके वालों की शिकायत पर छह आरोपियों के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है, और गिरफ्तारी के प्रयास तेज कर दिए गए हैं।

टेंट हाउस के नाम पर 5 लाख की मांग

रजनी कुमारी की शादी इसी साल 21 अप्रैल को रंगपुर गांव के सचिन से हुई थी। ससुराल पक्ष को शादी में दिए गए दहेज से असंतुष्ट होने के कारण उन्होंने रजनी पर लगातार दबाव बनाना शुरू कर दिया। आरोप है कि ससुराल वाले टेंट हाउस का कारोबार शुरू करने के बहाने मायके से 5 लाख रुपये की मांग कर रहे थे। रजनी की मां सुनीता देवी ने बताया, 'मेरी बेटी चार महीने की गर्भवती थी। ससुराल वाले रोज-रोज पैसे के लिए प्रताड़ित करते थे। जब मांग पूरी न हुई, तो उन्होंने शुक्रवार (3 अक्टूबर) को रजनी पर जानलेवा हमला कर दिया।'

सुनीता देवी के अनुसार, रजनी के पति सचिन, ससुर भाई प्रांशु, रिश्तेदार रामनाथ, दिव्या और टीना ने मिलकर यह साजिश रची। उन्होंने रजनी को बुरी तरह पीटा, जिससे उसकी मौत हो गई। हत्या के बाद, सबूत छिपाने के लिए आरोपियों ने गोपालपुर के अपने खेत में ही शव को खरपतवार और अन्य सामग्री से जला दिया। सुनीता ने दर्द भरी आवाज में कहा, 'मेरी बेटी की लाश तक हमें सही हालत में न मिली। वह मां बनने वाली थी, लेकिन इन दरिंदों ने सब छीन लिया।'

पुलिस ने दर्ज किया हत्या का मुकदमा

अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) राहुल मिठास ने रविवार को इस मामले पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कोतवाली थाना क्षेत्र के रंगपुर गांव की रहने वाली रजनी की हत्या दहेज उत्पीड़न से जुड़ी है। सुनीता देवी की तहरीर पर पति सचिन, प्रांशु, रामनाथ, दिव्या, टीना समेत छह आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 304बी (दहेज हत्या), 498ए (पति या रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता) और डाउनरी प्रॉहिबिशन एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।

SP मिठास ने कहा, 'घटना की गंभीरता को देखते हुए फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची है। शव का पोस्टमॉर्टम कराया जा रहा है, और आरोपियों की तलाश में पुलिस टीमें छापेमारी कर रही हैं। जल्द ही सभी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।' उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि रजनी की गर्भावस्था की पुष्टि मेडिकल रिपोर्ट से हो गई है, जो मामले को और गंभीर बनाती है।

यूपी में बढ़ रही ऐसी घटनाएं, क्या कहते आंकड़े?

यह घटना उत्तर प्रदेश में दहेज हत्या के बढ़ते मामलों को एक बार फिर उजागर करती है। राज्य महिला आयोग के अनुसार, 2024 में ही यूपी में 1,000 से अधिक दहेज संबंधी मामले दर्ज हुए, जिनमें से कई गर्भवती महिलाओं से जुड़े थे। विशेषज्ञों का मानना है कि आर्थिक लालच और सामाजिक दबाव ऐसी वारदातों का मुख्य कारण हैं। रजनी का परिवार अब न्याय की उम्मीद में पुलिस पर भरोसा कर रहा है, लेकिन सुनीता देवी का सवाल बाकी है: 'कब तक बेटियां दहेज के शिकार होती रहेंगी?'

ये भी पढ़ें

शादी की पहली रात पर 75 साल के दूल्हे की मौत का मामला, चौंकाने वाली पोस्टमार्टम रिपोर्ट, दवाएं और शराब बनी वजह!
जौनपुर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

05 Oct 2025 04:56 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Mainpuri / दहेज के लालच में गर्भवती बहू की बेरहमी से हत्या, ससुराल वालों ने शव को खेत में जला कर मिटाए सबूत

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

मैनपुरी

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

पति और ससुरालवालों ने मारपीट कर घर से निकाला, ब्वॉयफ्रेंड बना कंधा फिर उसने जो किया…

मैनपुरी

52 साल की रानी ने इंस्टाग्राम पर फिल्टर लगाकर छिपाई उम्र, 26 साल के प्रेमी से किया इश्क, फिर हुआ ये कांड

मैनपुरी

स्कूल में बढ़ी करीबी, एक-दूसरे की जान बन गईं दो सहेलियां, घर-समाज बना रोड़ा तो लगाई कोर्ट से गुहार

मैनपुरी

‘वेद-पुराणों में लिखी 90 प्रतिशत बातें बनावटी, गुलाम बनाने के लिए…’; सुन लीजिए PWD इंजीनियर ने क्या-क्या कह डाला?

Viral Video
मैनपुरी

पापा-पापा चिल्लाता रहा मासूम, ‘जल्लाद’ पिता को नहीं आई दया, मां के सामने बेटे को मार डाला

mainpuri-crime,Mainpuri crime, drunk father, infanticide, domestic violence, Bichhwan police station, Chitoa village, district hospital Mainpuri, alcohol addiction, Uttar Pradesh crime, child crime,Uttar Pradesh news
मैनपुरी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.