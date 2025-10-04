शादी की पहली रात पर 75 साल के दूल्हे की मौत का मामला, चौंकाने वाली पोस्टमार्टम रिपोर्ट, दवाएं और शराब बनी वजह!

क्षेत्राधिकारी अजीत कुमार रजक ने बताया कि 1 अक्टूबर को गौराबादशाहपुर थाने को सूचना मिली कि कुछमुछ गांव के संगरू राम की शादी के दूसरे दिन सुबह अचानक मौत हो गई। जांच में मामला प्रकाश में आया है कि संगरू राम की पहली पत्नी की मृत्यु एक साल पहले हो चुकी थी। इस पर उसने 29 सितंबर को दूसरी शादी मनभावती से की। संगरू राम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण सेरेब्रो वास्कुलर एक्सीडेंट निकला, जिसमें दिमाग की नस फटने की बात बताई गई.