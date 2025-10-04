Patrika LogoSwitch to English

जौनपुर

शादी की पहली रात पर 75 साल के दूल्हे की मौत का मामला, चौंकाने वाली पोस्टमार्टम रिपोर्ट, दवाएं और शराब बनी वजह!

75 Years Old Groom Death Case : जौनपुर में 75 साल के संगरूराम की सुहागरात की सुबह मौत हो गई थी। उन्होंने अपने से 40 साल छोटी महिला से विवाह किया था। अब पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारण का खुलासा किया है।

2 min read

जौनपुर

image

Avaneesh Kumar Mishra

Oct 04, 2025

संगरू राम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा, PC- Patrika

उत्तरप्रदेश के जौनपुर से एक अनोखा मामला सामने आया था। यहां एक 75 साल के दूल्हे की मौत सुहागरात की सुबह हो गई। 75 साल के शख्स ने 40 साल छोटी महिला से शादी की थी। उसकी बीवी की एक साल पहले मौत हो गई थी। अकेलेपन की वजह से शख्स ने दूसरी शादी करने की सोची और सुहागरात की सुबह ही उसकी मौत हो गई।

जौनपुर के कुछमुछ गांव के रहने वाले 75 साल के संगरू राम ने अपने से 40 साल छोटी 35 साल की मनभावती से 29 सितंबर को मंदिर में शादी की थी। लेकिन, सुहागरात के बाद सुबह संगरू राम की मौत हो गई। संगरूराम के अंतिम संस्कार की तैयारियां हो रही थी लेकिन, भतीजे ने अंतिम संस्कार रोक दिया। पुलिस ने संगरूराम के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारण का खुलासा किया है।

क्षेत्राधिकारी अजीत कुमार रजक ने बताया कि 1 अक्टूबर को गौराबादशाहपुर थाने को सूचना मिली कि कुछमुछ गांव के संगरू राम की शादी के दूसरे दिन सुबह अचानक मौत हो गई। जांच में मामला प्रकाश में आया है कि संगरू राम की पहली पत्नी की मृत्यु एक साल पहले हो चुकी थी। इस पर उसने 29 सितंबर को दूसरी शादी मनभावती से की। संगरू राम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण सेरेब्रो वास्कुलर एक्सीडेंट निकला, जिसमें दिमाग की नस फटने की बात बताई गई.

शराब का सेवन और दवाएं हो सकती हैं वजह

क्षेत्राधिकारी अजीत कुमार रजक ने बताया कि सेरीब्रो वैस्कुलर एक्सीडेंट को लेकर डॉक्टरों का कहना है कि शराब के सेवन के बाद सेक्स वर्धक दवा खाने से ऐसा हो सकता है। वही इस मामले को लेकर जिले के सर्जन डॉ. अरुण सिंह ने बताया कि शराब के साथ सेक्स वर्धक दवा लेने पर ऐसा हो सकता है। इस दवा के सेवन के 6 घंटे बाद इसका असर होता है।

ग्रामीणों के मुताबिक, संगरू राम के पास करीब दो बीघा जमीन और मकान था। उधर, मनभावती (35) के पति की मौत सात साल पहले बीमारी से हो गई थी। मनभावती की संतान भी हैं। इस बीच संगरू राम और मनभावती एक-दूसरे के संपर्क में आए।

शामली

Updated on:

04 Oct 2025 06:49 pm

Published on:

04 Oct 2025 05:52 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Jaunpur / शादी की पहली रात पर 75 साल के दूल्हे की मौत का मामला, चौंकाने वाली पोस्टमार्टम रिपोर्ट, दवाएं और शराब बनी वजह!

