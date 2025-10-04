‘रोते हुए बोला – बेटा, हम सब मर जाएंगे… फिर पिता ने चार बच्चों संग यमुना नदी में लगा दी छलांग’

शामली : शामली एक ह्रदयविदारक घटना घटी। यहां एक पिता ने अपने चार बच्चों के साथ यमुना में छलांग लगा दी। वजह थी पत्नी की बेवफाई। क्योंकि पत्नी चारों बच्चों और पति को छोड़कर प्रेमी के साथ फरार हो गई। इसी बात से आहत पति ने 4 बच्चों समेत यमुना में छलांग लगा दी। बताया जा रहा है पांचों का अबतक कोई पता नहीं चला है। घटना से पहले उसने अपने मोबाइल पर वीडियो बनाकर बहन को भेजा, जिसमें पत्नी और उसके प्रेमी को मौत का जिम्मेदार ठहराया।