शामली

‘रोते हुए बोला – बेटा, हम सब मर जाएंगे… फिर पिता ने चार बच्चों संग यमुना नदी में लगा दी छलांग’

बागपत में पत्नी की बेवफाई से परेशान एक व्यक्ति ने चार बच्चों के साथ यमुना नदी में छलांग लगा दी। मूल रूप से कैराना के मोहल्ला अफगानान निवासी और वर्तमान में मोहल्ला खैलकलां में रहने वाले 38 वर्षीय सलमान ने शुक्रवार को यह खौफनाक कदम उठाया।

शामली

image

Avaneesh Kumar Mishra

Oct 04, 2025

शामली : शामली एक ह्रदयविदारक घटना घटी। यहां एक पिता ने अपने चार बच्चों के साथ यमुना में छलांग लगा दी। वजह थी पत्नी की बेवफाई। क्योंकि पत्नी चारों बच्चों और पति को छोड़कर प्रेमी के साथ फरार हो गई। इसी बात से आहत पति ने 4 बच्चों समेत यमुना में छलांग लगा दी। बताया जा रहा है पांचों का अबतक कोई पता नहीं चला है। घटना से पहले उसने अपने मोबाइल पर वीडियो बनाकर बहन को भेजा, जिसमें पत्नी और उसके प्रेमी को मौत का जिम्मेदार ठहराया।

मूल रूप से कैराना के मोहल्ला अफगानान निवासी और वर्तमान में मोहल्ला खैलकलां में रहने वाले 38 वर्षीय सलमान ने शुक्रवार को यह खौफनाक कदम उठाया। वह अपनी 12 वर्षीय बेटी महक, 5 वर्षीय शिफा, 3 वर्षीय बेटे आयान और मात्र आठ माह की इनायशा को लेकर पुराने यमुना पुल पहुंचा और वहां से नदी में कूद गया।

वीडियो में सलमान ने कहा, 'महक बेटा, हम सब मर जाएंगे। हमारी मौत के जिम्मेदार तुम्हारी अम्मी और उनके साथी हैं। सात माह से उन्होंने हमारा जीना हराम कर रखा है। मेरे पास कोई विकल्प नहीं बचा था। सरकार या किसी और से कोई उम्मीद नहीं है। मैं चाहता हूं कि आगे कोई इंसान ऐसी गलती न करे।'

जानकारी के मुताबिक, सलमान ने शुक्रवार दोपहर तीन वीडियो बनाकर अपनी बहन गुलिस्ता को भेजे थे, लेकिन वह उन्हें उसी समय नहीं देख पाई। शनिवार को वीडियो देखने पर परिजनों को पूरे मामले का पता चला। इसके बाद परिवारजन और मोहल्लेवासी यमुना पुल पहुंचे तो वहां मौजूद लोगों ने बताया कि शुक्रवार को एक व्यक्ति चार बच्चों के साथ पुल से नदी में कूदा था।

सूचना मिलने पर सीओ श्याम सिंह, एसडीएम और कैराना पुलिस मौके पर पहुंचे। उन्होंने यमुना में डूबे सलमान और उसके बच्चों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन चलाने के निर्देश दिए।

04 Oct 2025 03:34 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Shamli / 'रोते हुए बोला – बेटा, हम सब मर जाएंगे… फिर पिता ने चार बच्चों संग यमुना नदी में लगा दी छलांग'

शामली

उत्तर प्रदेश

