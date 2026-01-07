पहले की प्रयास में UPSC-CAPF परीक्षा को पास कर गाड़े झंडे! असिस्टेंट कमांडेंट बनी किसान की बेटी

पूजा ने दिल्ली से 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई पूरी की थी। आर्थिक दबाव के चलते दिल्ली जैसे महानगर में रहकर आगे की पढ़ाई जारी रखना उनके लिए संभव नहीं हो सका। ऐसे में पूजा जौनपुर लौट आईं और वहां के टीडी कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई पूरी की। यह वह दौर था जब आर्थिक सीमाएं पूजा के सपनों में बाधा बन सकती थीं, लेकिन प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना उनके लिए संजीवनी साबित हुई है। साल 2024 में पूजा को मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के बारे में जानकारी मिली। मई 2024 में उन्होंने आवेदन किया और जून 2024 से वह अभ्युदय योजना के तहत निशुल्क कोचिंग से जुड़ गईं।