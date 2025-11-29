UP Crime: रंजिश की आग ने निगल ली मासूम ज़िंदगी, कुल्हाड़ी से काट दी शिवा की गर्दन, गांव मातम में डूबा

17 जनवरी 2025 को गांव के 19 वर्षीय युवक लव कुश के अचानक लापता होने और दो दिन बाद उसका शव सिरसागंज मार्ग पर नहर पुल के पास मिलने के बाद गांव में तनाव भड़क गया था। पुलिस जांच में शिवा के परिवार के सात लोगों को आरोपी बनाया गया,जिनमें से चार लोग जमानत पर बाहर हैं,जबकि तीन अभी भी जेल में बंद हैं। लव कुश की मौत के बाद दोनों परिवारों के बीच रिश्ते पूरी तरह बिगड़ गए। गांव में बातचीत बंद, नजरें टकराते ही तनाव और हर तरफ बदले की फुसफुसाहट सुनाई देने लगीं। ग्रामीणों का कहना है कि दोनों पक्षों के बीच यह नफ़रत धीरे-धीरे गहरी होती गई और शुक्रवार को आखिरकार यह नफ़रत खूनी अंजाम तक पहुंच गई।