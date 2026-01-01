सोबती कॉन्टिनेंटल में न्यू ईयर की रात खाकी से टकराया नशा, डीजे-शराब पर बवाल, पुलिस से मारपीट, मैनेजर समेत गिरफ्तार

पुलिस के मुताबिक आरोपियों और उनके साथ मौजूद कुछ अन्य लोगों ने पुलिसकर्मियों के साथ गाली-गलौच और मारपीट की। एक सिपाही का गला दबाने की कोशिश की गई, जबकि दूसरे अधिकारी के साथ भी धक्का-मुक्की हुई। बीच-बचाव के बाद आरोपी भागने लगे, जिन्हें घेराबंदी कर दबोचा गया। घटना में पुलिसकर्मियों को चोटें आईं, जिन्हें मोबाइल टीम से उपचार के लिए भेजा गया। प्रकरण में बारादरी थाना पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इंस्पेक्टर बारादरी ने बताया कि शांति भंग करने और नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। रात दस बजे के बाद डीजे बजाने वालों पर कार्रवाई होगी। सोबती के मैनेजर समेत अन्य कर्मचारियों पर मारपीट, हंगामा, सरकारी कार्य में बाधा, पर्यावरण सरंक्षण अधिनियम, पुलिस पर जानलेवा हमला समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है।