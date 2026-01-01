1 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बरेली

नैनीताल में फ्लैट का सपना दिखाकर 5 लाख उड़ाये, पैसे मांगे तो जान से मारने की धमकी, बरेली के कारोबारी समेत तीन पर मुकदमा

नैनीताल में 2 बीएचके फ्लैट दिलाने का झूठा सपना दिखाकर ठगों ने बरेली के एक युवक से 5 लाख रुपये ऐंठ लिए। जब पीड़ित ने अपने रुपये वापस मांगे तो आरोपियों ने गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दे डाली। मामले में कोतवाली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

2 min read
Google source verification

बरेली

image

Avanish Pandey

Jan 01, 2026

बरेली। नैनीताल में 2 बीएचके फ्लैट दिलाने का झूठा सपना दिखाकर ठगों ने बरेली के एक युवक से 5 लाख रुपये ऐंठ लिए। जब पीड़ित ने अपने रुपये वापस मांगे तो आरोपियों ने गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दे डाली। मामले में कोतवाली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

राजेन्द्रनगर निवासी आलोक सक्सेना ने पुलिस को बताया कि उसकी पहचान सिविल लाइन्स निवासी आनन्द गुप्ता से हुई थी। आनन्द गुप्ता ने अपने साथियों मोहन सिंह रुतेजा, आसिम और दो अन्य लोगों के साथ मिलकर नैनीताल में अपार्टमेंट प्रोजेक्ट चलाने का दावा किया। सस्ते दाम में शानदार फ्लैट का लालच देकर आरोपियों ने पहले भरोसा जीता और फिर ठगी की साजिश रच डाली।

घर बुलाकर की गई ठगी, चेक से उड़ाए 5 लाख

19 मार्च 2025 को आनन्द गुप्ता ने पीड़ित को अपने घर बुलाया। वहां मौजूद सभी आरोपियों ने मिलकर 35 लाख रुपये में नैनीताल में 2 बीएचके फ्लैट देने का सौदा तय किया। बुकिंग के नाम पर 5 लाख रुपये टोकन मनी की मांग की गई। पीड़ित ने मोहन सिंह रुतेजा के नाम ढाई-ढाई लाख रुपये के दो चेक दे दिए, जो 21 मार्च को बैंक से क्लियर हो गए। रुपये लेने के बाद आरोपियों ने न तो बुकिंग की कोई रसीद दी और न ही फ्लैट से जुड़ा कोई दस्तावेज। शक होने पर जब पीड़ित नैनीताल में बताए गए पते पर पहुंचा तो वहां न कोई अपार्टमेंट मिला और न ही किसी तरह का निर्माण कार्य चलता दिखा। इसके बाद पीड़ित ने आरोपियों से संपर्क किया तो वे टालमटोल करने लगे।

पैसे मांगने पर गालियां और धमकी

आरोप है कि 20 दिसंबर 2025 को जब पीड़ित अपने रुपये वापस मांगने आनन्द गुप्ता के घर पहुंचा तो वहां उसके साथ बदसलूकी की गई। आरोपियों ने गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी दी और उसे भगा दिया। पीड़ित का आरोप है कि आनन्द गुप्ता, मोहन सिंह रुतेजा, आसिम और उनके साथियों ने सुनियोजित तरीके से उसके 5 लाख रुपये हड़प लिए। पीड़ित की तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है। पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और आरोपियों की भूमिका खंगाली जा रही है। ठगी की इस घटना से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

Breaking News

patrika news

patrika news in hindi

up crime news

यूपी पुलिस

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

01 Jan 2026 03:26 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / नैनीताल में फ्लैट का सपना दिखाकर 5 लाख उड़ाये, पैसे मांगे तो जान से मारने की धमकी, बरेली के कारोबारी समेत तीन पर मुकदमा

बड़ी खबरें

View All

बरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

सोबती कॉन्टिनेंटल में न्यू ईयर की रात खाकी से टकराया नशा, डीजे-शराब पर बवाल, पुलिस से मारपीट, मैनेजर समेत गिरफ्तार

बरेली

बरेली में सड़क सुरक्षा का बिगुल, जनवरी भर चलेगा जागरूकता अभियान, लापरवाही पर नहीं मिलेगी कोई राहत

बरेली

जंक्शन रोड पर आग का तांडव, दो मंजिला इमारत धू-धू कर जली, श्रीराम फाइनेंस का दफ्तर राख, इलाके में मची अफरा-तफरी

बरेली

होटल में नशेड़ियों का हंगामा, भाजपा विधायक प्रतिनिधि पर धारदार हथियार से हमला, चार पर मुकदमा

बरेली

अवैध बुनियादों पर खड़े जगन्नाथ टावर पर बीडीए ने लगाई सील, होंडा एजेंसी भी बंद, जाने क्यों हुई कार्रवाई

बरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.