सीएम योगी ने किया आगाह…ड्रग्स और मोबाइल से दूर रहें युवा, खोखला कर देगा शरीर और दिमाग

सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज युवाओं के सामने सबसे बड़ी दो चुनौतियां हैं। एक ड्रग और दूसरा स्मार्टफोन। दोनों की लत युवाओं को बर्बाद कर सकती है। दोनों नशा से बचिए ,जितना इससे बचेंगे उतना खुद को बचा पाएंगे। देश के भविष्य को बचा पाएंगे। आज एकेडमिक संस्थाओं को नशा माफियाओं से अत्यधिक सतर्क रहना होगा। युवा हमारे देश का भविष्य हैं, हर कीमत पर उनकी सुरक्षा हमारा दायित्व है। युवाओं को भी इसके लिए तैयार करना होगा।