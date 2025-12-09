CDS स्व. बिपिन रावत की स्मृति में बने ऑडिटोरियम का उद्घाटन, सीएम ने प्रतिमा का भी अनावरण किया

फोटो सोर्स: पत्रिका, सीएम योगी आदित्यनाथ
मंगलवार सुबह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दो दिवस के दौरे पर गोरखपुर पहुंचे। उन्होंने सैनिक स्कूल में देश के पहले CDS स्व. बिपिन रावत की स्मृति में बने ऑडिटोरियम का उद्घाटन किया। साथ ही चौथी पुण्यतिथि के मौके पर स्व. रावत की प्रतिमा का अनावरण भी किया। इस मौके पर सीएम ने रावत के जीवन पर आधारित प्रदर्शनी भी देखी।
गोरखपुर सैनिक स्कूल में जनरल बिपिन रावत के नाम पर निर्मित ऑडिटोरियम में 1000 से अधिक लोग बैठ सकते हैं। सैनिक स्कूल में देश के पहले सीडीएस जनरल विपिन रावत को श्रद्धांजलि अर्पण और उनकी याद में बनाए गए ऑडिटोरियम के उद्घाटन कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में असम राइफल्स के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल विकास लाखेड़ा, जीबीआर मेमोरियल फाउंडेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष एवं सेवानिवृत्त एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया, जीबीआर मेमोरियल फाउंडेशन के सचिव मंजीत नेगी और जनरल बिपिन रावत की सुपुत्री कृतिका और तारिणी रावत की भी उपस्थिति रहीं।
सीएम योगी ने कहा कि हमने आज जनरल रावत की स्मृति को इस सैनिक स्कूल के साथ जोड़ा है। सैनिक स्कूल का यह दायित्व है कि हर वर्ष 8 दिसंबर को जनरल बिपिन रावत और उनके साथ जिन्होंने बलिदान को प्राप्त किया। उन सबकी एक स्मृति दिवस को आयोजित कर हमारे कैडेट्स के मन में राष्ट्रभक्ति, एक नई प्रेरणा के रूप में स्थापित करें।
मंगलवार दोपहर बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पिपरौली क्षेत्र के ग्राम नरकटहा में बने राजकीय ITI का लोकार्पण करेंगे। इस ITI का निर्माण पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के CSR फंड से 16 करोड़ रुपए की लागत से हुआ है। पिपरौली क्षेत्र का आईटीआई गोरखपुर का 11वां और पीपीपी मोड में संचालित होने वाला तीसरा राजकीय आईटीआई होगा।
