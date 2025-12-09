गोरखपुर में पांच बदमाशों पर लगा गैंगस्टर…फर्जी कंपनी खोलकर करोड़ों की ठगी, अब होगी संपति कुर्क

फोटो सोर्स: पत्रिका, सीओ कैंट योगेंद्र प्रताप सिंह
गोरखपुर जिले के रामगढ़ताल थाना पुलिस ने मंगलवार को फर्जीवाड़ा करने वाले संगठित गिरोह पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की है। यह गिरोह फर्जी कंपनी चलाकर करोड़ों की ठगी कर रहा था, इस कंपनी का नाम ओरिएन्टल किसान शक्ति एग्रो एंड डेयरी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड है। भोलेभाले लोगों को आकर्षक ब्याज और अधिक रिटर्न का लालच देकर लोगों से भारी भरकम रकम जमा कराई जाती थी और फिर ऑफिस बंद कर भाग जाते थे।
एसपी सिटी अभिनव त्यागी के निर्देश पर सीओ कैंट योगेंद्र सिंह की मोनिटरिंग में थानाध्यक्ष रामगढ़ताल नितिन रघुनाथ श्रीवास्तव ने इससे जुड़े गिरोह की तह तक पहुंचते हुए पांच आरोपियों का गैंगचार्ट तैयार किया। जिला मजिस्ट्रेट की स्वीकृति के बाद संतकबीरनगर निवासी गिरोह के लीडर संजय यादव, आनंद कुमार मौर्या, सैयद अली रिजवी, शमशाद अहमद और जय सिंह पर रामगढ़ताल थाने में गैंगस्टर एक्ट में एफआईआर दर्ज की गई है।
पुलिस के मुताबिक गैंग का सरगना संजय यादव,अपने गिरोह के साथ मिलकर तारामंडल क्षेत्र में अवैध सोसाइटी का कार्यालय चलाता था। लोगों को लाभ का झांसा देकर आरडी-एफडी में निवेश कराता और बाद में रकम हड़पकर ठिकाने बदल लेता था। इस गिरोह के खिलाफ पहले से ही कई थानों सहजनवां,पीपीगंज,खलीलाबाद और रामगढ़ताल में धोखाधड़ी,जालसाजी और संगठित अपराध से जुड़े केस दर्ज हैं। पुलिस जांच में सामने आया कि गैंग के सदस्य शमशाद अहमद, आनंद मौर्या, सैयद अली रिजवी और जय सिंह मौर्या भी कंपनी में डायरेक्टर और मैनेजिंग डायरेक्टर बनकर सक्रिय भूमिका निभाते थे। सभी पर अलग-अलग थानों में मुकदमा दर्ज है। गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई आवश्यक थी। गिरोह के खिलाफ दर्ज मुकदमे की जांच तेज कर दी गई है और पीड़ितों से भी संपर्क कर उनके बयान दर्ज किए जा रहे हैं। पुलिस अब उनके अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों का ब्यौरा जुटा रही है, जिन पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। आर्थिक अपराधियों पर पुलिस की सख्ती से शातिरों में हड़कंप मच गया।
