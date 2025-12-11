सीएम सिटी में 14 दिसंबर को नहीं खुलेंगी मांस-मछली की दुकानें, होटलों में भी नहीं मिलेंगे नॉन-वेज

नगर आयुक्त गौरव सिंह सोग़रवाल के निर्देश में कहा गया है कि शहर के किसी भी होटल, ढाबे या रेस्टोरेंट में 14 दिसंबर को मांसाहारी भोजन तैयार या परोसा नहीं जाएगा। इस प्रतिबंध का असर केवल बिक्री तक सीमित नहीं है, बल्कि किचन में नॉन-वेज पकाने पर भी रोक रहेगी। अतः होटल और रेस्टोरेंट केवल शाकाहारी मेन्यू ही उपलब्ध कराएंगे। इसके साथ ही प्रवर्तन दल पूरे दिन भ्रमण कर नियमों का पालन सुनिश्चित करें। यदि किसी दुकान, होटल या रेस्टोरेंट में नॉन-वेज पाया गया तो तत्काल कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि धार्मिक अवसर को देखते हुए किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।