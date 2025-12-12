7वें वेतन आयोग का टाइम पीरियड इस महीने पूरा; 8वां वेतन आयोग कब से होगा लागू? वित्त राज्य मंत्री ने दिया बड़ा अपडेट

नया वेतन आयोग गठित किया जा चुका है। साथ ही इसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) भी जारी कर दिए गए हैं, लेकिन इसे कब से लागू किया जाएगा, इस पर सरकार की ओर से अभी अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। 50 लाख से अधिक कर्मचारियों और करीब 69 लाख पेंशनभोगियों के लिए यह अपडेट बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि 8वां वेतन आयोग ही आने वाले समय में उनकी सैलरी, पेंशन और विभिन्न भत्तों का निर्धारण करेगा।