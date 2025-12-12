Big Fraud: 5 करोड़ की ठगी, चार गर्लफ्रेंड तीन प्रेग्नेंट, BJP अध्यक्ष का प्रतिनिधि बनकर पहुंचा ठग गिरफ्तार

लखनऊ: डिप्टी सीएम के आवास पर फर्जी प्रतिनिधि गिरफ्तार दिल्ली BJP अध्यक्ष का प्रतिनिधि बनकर जाने की कोशिश गुरुवार सुबह उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के 5, कालिदास मार्ग स्थित सरकारी आवास पर सुरक्षाकर्मियों ने एक संदिग्ध युवक को प्रवेश से पहले ही रोक लिया। युवक ने खुद को दिल्ली BJP के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का प्रतिनिधि बताया और महत्वपूर्ण संदेश देने की बात कहकर अंदर जाने का प्रयास किया। सुरक्षाकर्मियों को उसकी गतिविधियों और बातचीत में संदेह हुआ। उसकी पहचान और नियुक्ति से जुड़े दस्तावेज़ मांगे गए, लेकिन वह संतोषजनक जवाब नहीं दे सका। तुरंत सतर्कता बरतते हुए पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया।