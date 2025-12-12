12 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

Big Fraud: 5 करोड़ की ठगी, चार गर्लफ्रेंड तीन प्रेग्नेंट, BJP अध्यक्ष का प्रतिनिधि बनकर पहुंचा ठग गिरफ्तार

High Profile Fraud: उत्तर प्रदेश में दो बड़े फर्जीवाड़े ने प्रशासनिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। लखनऊ में डिप्टी सीएम के आवास पर फर्जी प्रतिनिधि की गिरफ्तारी और गोरखपुर में फर्जी IAS द्वारा करोड़ों की ठगी के खुलासे ने पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया है। दोनों मामलों ने अफसरों की साख और सिस्टम की संवेदनशीलता पर चिंतन जरूरी कर दिया है।

4 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Ritesh Singh

Dec 12, 2025

यूपी में दो बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा: डिप्टी CM के घर पहुंचा नकली प्रतिनिधि गिरफ्तार, गोरखपुर में IAS बनकर 5 करोड़ की ठगी करने वाला हाई-प्रोफाइल ठग बेनकाब (फोटो सोर्स : Police Media Cell )

यूपी में दो बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा: डिप्टी CM के घर पहुंचा नकली प्रतिनिधि गिरफ्तार, गोरखपुर में IAS बनकर 5 करोड़ की ठगी करने वाला हाई-प्रोफाइल ठग बेनकाब (फोटो सोर्स : Police Media Cell )

Massive Fraud Scandals Shake UP: उत्तर प्रदेश में गुरुवार का दिन कानून-व्यवस्था के लिए बेहद अहम साबित हुआ। राजधानी लखनऊ से लेकर गोरखपुर तक पुलिस ने दो गंभीर धोखाधड़ी के मामलों का पर्दाफाश किया। एक तरफ जहां लखनऊ में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के सरकारी आवास पर एक युवक दिल्ली BJP अध्यक्ष का प्रतिनिधि बनकर घुसने की कोशिश में गिरफ्तार हुआ, वहीं दूसरी ओर गोरखपुर में पुलिस ने एक ऐसे हाई-प्रोफाइल फर्जी IAS अधिकारी को पकड़ा, जिसने पिछले तीन सालों में करोड़ों की ठगी, सरकारी अफसरों जैसे प्रोटोकॉल का दुरुपयोग, और महिलाओं को गुमराह करने का खतरनाक नेटवर्क फैला रखा था।

पहला मामला-

लखनऊ: डिप्टी सीएम के आवास पर फर्जी प्रतिनिधि गिरफ्तार दिल्ली BJP अध्यक्ष का प्रतिनिधि बनकर जाने की कोशिश गुरुवार सुबह उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के 5, कालिदास मार्ग स्थित सरकारी आवास पर सुरक्षाकर्मियों ने एक संदिग्ध युवक को प्रवेश से पहले ही रोक लिया। युवक ने खुद को दिल्ली BJP के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का प्रतिनिधि बताया और महत्वपूर्ण संदेश देने की बात कहकर अंदर जाने का प्रयास किया। सुरक्षाकर्मियों को उसकी गतिविधियों और बातचीत में संदेह हुआ। उसकी पहचान और नियुक्ति से जुड़े दस्तावेज़ मांगे गए, लेकिन वह संतोषजनक जवाब नहीं दे सका। तुरंत सतर्कता बरतते हुए पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया।

जांच में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया

  • गिरफ्तार युवक की पहचान
  • दशरथ पाल
  • पुत्र-कुंवर पाल
  • निवासी-ग्राम घोड़ी बछेड़ा, थाना दादरी, गौतमबुद्ध नगर के रूप में हुई।

प्रारंभिक पूछताछ में खुलासा हुआ कि आरोपी पहले भी नोएडा, गाजियाबाद, बुलंदशहर, मेरठ और लखनऊ में ठगी का नेटवर्क चलाता रहा है। वह प्रभावशाली नेताओं और अधिकारियों का प्रतिनिधि बनकर दुकानदारों, छोटे व्यापारियों और जरूरतमंद लोगों को अपने जाल में फंसाता था। पुलिस को शक है कि दशरथ कई महीनों से लोगों से सिफारिश, नौकरी या सरकारी मदद दिलाने के नाम पर रकम वसूल रहा होगा।

डिप्टी सीएम को पहले से मिली थी सूचना

सूत्रों के अनुसार, कुछ दिन पहले उप मुख्यमंत्री को सूचना मिली थी कि कोई संदिग्ध व्यक्ति उनके नाम और पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों का सहारा लेकर सरकारी सिस्टम में घुसपैठ कर रहा है। इसके बाद उन्होंने सुरक्षा टीम को अलर्ट रहने और ऐसे किसी भी व्यक्ति की सख्त जांच करने का निर्देश दिया था। इसी सतर्कता के चलते सुरक्षा कर्मियों ने आज आरोपी की पहचान कर ली।

सरकारी और प्रशासनिक छवि को नुकसान पहुँचाने की साजिश

सूचना अधिकारी रतन सिंह ने बताया कि आरोपी को पकड़कर थाना गौतमपल्ली पुलिस को सौंप दिया गया। उसके खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। डिप्टी मुख्यमंत्री के कार्यालय से जारी बयान में कहा गया कि सरकार और संगठन की छवि को नुकसान पहुंचाने, जनता को भ्रमित करने और धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे तत्व किसी भी हाल में बख्शे नहीं जाएंगे।

दूसरा मामला -

गोरखपुर: IAS बनकर करोड़ों की ठगी, चार गर्लफ्रेंड-तीन प्रेग्नेंट, पुलिस ने पकड़ा हाई-प्रोफाइल नेटवर्क

गोरखपुर पुलिस ने एक ऐसे हाई-प्रोफाइल फ्रॉड का पर्दाफाश किया है, जिसकी कहानी किसी वेब सीरीज से कम नहीं है। आरोपी ने तीन वर्षों तक IAS अधिकारी बनकर करोड़ों की ठगी, VIP प्रोटोकॉल का दुरुपयोग, और शादी एवं गर्लफ्रेंड्स के नाम पर महिलाओं को धोखा दिया। IAS का रौब दिखाने के लिए हर महीने 5 लाख खर्च करता था।   आरोपी की पहचान गौरव कुमार सिंह उर्फ ललित किशोर निवासी-उत्तर प्रदेश के रूप में हुई।

गौरव ने खुद को “IAS अधिकारी, विशेष सचिव” बताकर एक पूरी फर्जी दुनिया खड़ी कर रखी थी। वह लाल-नीली बत्ती लगी सफेद इनोवा कार, पायलट गाड़ियों और 10–15 लोगों की नकली टीम के साथ घूमता था। पुलिस के अनुसार, वह अपनी “IAS छवि” बनाए रखने के लिए हर महीने लगभग 5 लाख रुपये प्रोटोकॉल पर खर्च करता था। यह रकम वह ठगी से जुटाता था।

असली SDM से भिड़ंत- दो थप्पड़ मार दिए

सबसे चौंकाने वाली घटना तब हुई जब बिहार के भागलपुर में एक कार्यक्रम के दौरान उसकी मुलाकात एक असली SDM से हो गई।

  • SDM ने उससे
  • -बैच
  • -पोस्टिंग
  • - रैंक पूछी। उससे गौरव गुस्से में आ गया और SDM को थप्पड़ मार दिए। हैरानी की बात यह है कि SDM उसकी धौंस और भारी-भरकम प्रोटोकॉल देखकर इतना सहम गया कि उसने शिकायत तक नहीं की।

मोबाइल में मिला चौंकाने वाला सच- चार गर्लफ्रेंड, तीन प्रेग्नेंट

गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उसके दो मोबाइल कब्जे में लिए। जांच में यह खुलासा हुआ ,उसकी 4 गर्लफ्रेंड थीं, जिनमें 3 गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट थीं, सभी महिलाएं उसे असली IAS अधिकारी समझकर रिश्ते में आई थीं। इनमें से एक लड़की से उसने शादी भी कर रखी थी। उसकी लाइफस्टाइल देखकर कोई भी आसानी से धोखा खा जाता था।

टेंडर दिलाने के नाम पर 5 करोड़ की ठगी

गौरव बिल्डर्स, व्यापारियों और ठेकेदारों को सरकारी विभागों से टेंडर दिलाने का झांसा देता था। वह AI-generated फर्जी टेंडर दस्तावेज बनाकर उन्हें दिखाता था ताकि धोखा और विश्वसनीय लगे। पुलिस के अनुसार, एक कारोबारी को 450 करोड़ रुपये के सरकारी टेंडर का लालच दिया। इसके बदले 5 करोड़ रुपये और 2 इनोवा कार ठग लीं इसके साथ उसका साला अभिषेक कुमार और गोरखपुर का परमानंद गुप्ता भी गिरोह में शामिल थे।

फर्जी IAS नेटवर्क चार राज्यों में फैला

पुलिस जांच में सामने आया कि गौरव का हाई-प्रोफाइल नेटवर्क यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश और झारखंड तक फैला हुआ था। वह बड़े ठेकेदारों, व्यवसायियों और राजनेताओं के संपर्क में आने की कोशिश करता और अपनी बनावटी हैसियत का उपयोग कर करोड़ों ऐंठ लेता। VIP स्टाइल, सरकारी रौब और चमक-दमक से लोग फंस जाते थे।  आरोपी हर जगह ऐसे पहुँचता था जैसे वह किसी बड़े प्रशासनिक निरीक्षण पर आया हो काफिला,पायलट वाहन

  • नकली गार्ड
  • चमकदार व्हाइट इनोवा
  • सरकारी अंदाज का फोन
  • फर्जी ID कार्ड
  • खुद को ‘स्पेशल IAS’ बताना

यह सब देखकर लोगों को धोखा खाने में देर नहीं लगती थी। पुलिस के अलावा, मुसीबत में सबके दरवाजे बंद मिलते हैं, यह कथन पुलिस द्वारा की गई प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने कहा कि जब मुसीबत आती है तो पुलिस के अलावा किसी के दरवाज़े खुले नहीं मिलते। यानि अपराध के बावजूद उसे कहीं न कहीं यह एहसास था कि कानून अंत में सभी को पकड़ता है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के पूरे गिरोह को तलाशने के लिए जांच तेज कर दी है।

ये भी पढ़ें

Health: एनीमिया, कुपोषण और मिथकों के बीच फंसी गर्भवती सविता-समय पर देखभाल से ही सुरक्षित रहता है मातृत्व
लखनऊ
गर्भावस्था मांगती है फोकस्ड केयर : एनीमिया, कुपोषण और मिथकों के बीच मातृत्व की असली चुनौती (फोटो सोर्स : Whatsapp News Group)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

cm yogi

crime

crime news

crimenews

police

Traffic police

up crime news

यूपी पुलिस

योगी आदित्यनाथ

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

12 Dec 2025 01:45 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / Big Fraud: 5 करोड़ की ठगी, चार गर्लफ्रेंड तीन प्रेग्नेंट, BJP अध्यक्ष का प्रतिनिधि बनकर पहुंचा ठग गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

कफ सिरप कांड: UP सहित छह शहरों में ईडी की बड़ी कार्रवाई, लखनऊ में सिपाही आलोक सिंह की कोठी समेत 25 ठिकानों पर छापे

कफ सिरप कांड में ईडी का बड़ा प्रहार, छह शहरों में छापे और सिपाही आलोक सिंह सहित पूरा नेटवर्क बेनकाब (फोटो सोर्स : Police Media Cell )
लखनऊ

...ठोक दूंगा- मंत्री के सामने एके 47 निकाल श्रीप्रकाश शुक्ला ने दी थी धम्की, बाथरूम में घुस गए थे कांग्रेस नेता

shri prakash shukla
लखनऊ

UP Government Order: यूपी में अगले छह महीने के लिए एस्मा लागू, सरकारी कर्मचारी अब हड़ताल नहीं कर सकेंगे

सरकारी कर्मचारी नहीं कर सकेंगे हड़ताल (फोटो सोर्स : Information Department )
लखनऊ

India vs South Africa: लखनऊ में 17 दिसंबर को भारत-दक्षिण अफ्रीका टी-20 मुकाबला, टीमों की तैयारियां अंतिम चरण में

T20 मुकाबला: भारत-दक्षिण अफ्रीका सीरीज का चौथा मैच लखनऊ में, तैयारियां अंतिम चरण में (फोटो सोर्स : Whatsapp News Group)
लखनऊ

UP BJP New President: कौन बनेगा बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष? ये दो नाम सबसे आगे!

कौन बनेगा बीजेपा का नया प्रदेश अध्यक्ष? ये दो नाम सबसे आग!
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.