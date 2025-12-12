India vs South Africa: लखनऊ में 17 दिसंबर को भारत-दक्षिण अफ्रीका टी-20 मुकाबला, टीमों की तैयारियां अंतिम चरण में

T20 मुकाबला: भारत-दक्षिण अफ्रीका सीरीज का चौथा मैच लखनऊ में, तैयारियां अंतिम चरण में (फोटो सोर्स : Whatsapp News Group)
India vs South Africa T20 match: अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम अगले हफ्ते रोमांचक क्रिकेट का गवाह बनेगा। भारत और दक्षिण अफ्रीका की टीमें 17 दिसंबर को यहां टी-20 मुकाबले में आमने-सामने होंगी। सीरीज के चौथे मुकाबले की तैयारियां अंतिम चरण में हैं और दोनों टीमों के शहर में 15 दिसंबर को पहुंचने की संभावना है। यूपीसीए के सीईओ अंकित चटर्जी ने बताया कि स्टेडियम में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और टीमों के आने के साथ ही सुरक्षा और लॉजिस्टिक व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जाएगा।
सूत्रों के अनुसार, दोनों टीमों के खिलाड़ी 15 दिसंबर को लखनऊ पहुंचेंगे। इसके बाद 16 दिसंबर को फ्लड लाइट की रोशनी में अभ्यास सत्र होगा। यह अभ्यास मैच के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि दोनों टीमें इस सीरीज में अब तक शानदार प्रदर्शन कर चुकी हैं। टीम इंडिया और दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी टी-20 के विशेषज्ञ खिलाड़ी हैं, जिससे मैच में रोमांच और तेजी बनी रहेगी। विशेषज्ञों के अनुसार, यह मुकाबला न केवल फैंस के लिए रोमांचक होगा, बल्कि दोनों टीमों के बीच प्रतिस्पर्धा का नया स्तर तय करेगा।
भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच चल रही सीरीज में अब तक का सफर काफी रोचक रहा है। टेस्ट सीरीज में भारत को 0-2 की हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन वनडे सीरीज में टीम इंडिया ने शानदार वापसी करते हुए 2-1 से जीत दर्ज की और बराबरी हासिल की।
अब सबकी नजरें टी-20 सीरीज पर हैं। यह पांच मुकाबलों की श्रृंखला है, और चौथे मैच के बाद टीमों की स्थिति स्पष्ट होगी। घरेलू मैदान में खेल रही भारतीय टीम को दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ियों से कड़ी चुनौती मिली है। ऐसे में लखनऊ में होने वाला चौथा मैच कांटे का रहने की पूरी संभावना है।
यूपीसीए ने स्टेडियम में सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। स्टेडियम में सिक्योरिटी, पार्किंग, प्रवेश द्वार, दर्शकों की सीटिंग, फ्लड लाइट व्यवस्था, मीडिया और टीवी कवरेज की व्यवस्था को अंतिम रूप दिया गया है। इसके अलावा, स्टेडियम में फैंस के लिए सुविधाएं भी सुनिश्चित की गई हैं। मैदान के चारों ओर सुरक्षा की कड़ी निगरानी, प्रवेश और निकास मार्गों की व्यवस्था, फूड स्टॉल और मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध होंगी।
UPCA ने मैच के लिए Offline टिकट बिक्री शुरू कर दी है। टिकट खरीदने के इच्छुक फैंस के लिए विकल्प निम्नलिखित स्थानों पर उपलब्ध हैं:
टिकटों की कीमत 999 रुपये से लेकर 25,000 रुपये तक निर्धारित की गई है। जानकारी के अनुसार, अब तक अर्ध टिकट बिक चुके हैं, इसलिए जो फैंस ऑफ लाइन खरीदारी करना चाहते हैं, उनके पास सुनहरा मौका है।
टीम इंडिया में अनुभवी खिलाड़ियों की भरमार है। केएल राहुल, राहुल त्रिपाठी, रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या जैसे खिलाड़ी टीम की मजबूत ताकत हैं। उनके बल्लेबाजी और गेंदबाजी कौशल से भारतीय टीम चौथे मैच में भी दबदबा बनाए रखने की कोशिश करेगी। वहीं, दक्षिण अफ्रीका की टीम में क्विंटन डिकॉक, टेम्बा बावुमा और कगिसो रबाडा जैसे खिलाड़ी मौजूद हैं, जो अपनी तेज गेंदबाजी और रणनीतिक बल्लेबाजी से मुकाबले को रोमांचक बनाएंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि चौथा मैच टी-20 की त्वरित पिच और फ्लड लाइट की परिस्थिति के चलते रोमांचक होगा। दोनों टीमें सुरक्षा और आक्रामकता के बीच संतुलन बनाए रखने की कोशिश करेंगी।
लखनऊ में इस मैच को देखने के लिए शहर के कई क्रिकेट प्रेमी उत्साहित हैं। टिकट बिकने की जानकारी के साथ ही फैंस के लिए सुरक्षा और सुविधाओं की पूरी व्यवस्था की गई है।
भारत और दक्षिण अफ्रीका का पिछला टी20 मुकाबला 6 अक्टूबर 2022 को खेला गया था। उस मैच में दक्षिण अफ्रीका ने नौ रन की रोमांचक जीत दर्ज की थी। यह मुकाबला दर्शकों के लिए काफी यादगार साबित हुआ।
यूपीसीए के सीईओ अंकित चटर्जी ने कहा कि हमने स्टेडियम में सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। सुरक्षा, दर्शकों की सुविधाएं, मीडिया कवरेज और फ्लड लाइट अभ्यास सभी तैयार हैं। फैंस को बेहतरीन क्रिकेट देखने को मिलेगा। उन्होंने यह भी कहा कि टीम इंडिया और दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी टी-20 के विशेषज्ञ हैं, इसलिए मुकाबला और भी रोमांचक होने की उम्मीद है।
