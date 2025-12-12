India vs South Africa: लखनऊ में 17 दिसंबर को भारत-दक्षिण अफ्रीका टी-20 मुकाबला, टीमों की तैयारियां अंतिम चरण में

टीम इंडिया में अनुभवी खिलाड़ियों की भरमार है। केएल राहुल, राहुल त्रिपाठी, रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या जैसे खिलाड़ी टीम की मजबूत ताकत हैं। उनके बल्लेबाजी और गेंदबाजी कौशल से भारतीय टीम चौथे मैच में भी दबदबा बनाए रखने की कोशिश करेगी। वहीं, दक्षिण अफ्रीका की टीम में क्विंटन डिकॉक, टेम्बा बावुमा और कगिसो रबाडा जैसे खिलाड़ी मौजूद हैं, जो अपनी तेज गेंदबाजी और रणनीतिक बल्लेबाजी से मुकाबले को रोमांचक बनाएंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि चौथा मैच टी-20 की त्वरित पिच और फ्लड लाइट की परिस्थिति के चलते रोमांचक होगा। दोनों टीमें सुरक्षा और आक्रामकता के बीच संतुलन बनाए रखने की कोशिश करेंगी।