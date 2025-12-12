Health: एनीमिया, कुपोषण और मिथकों के बीच फंसी गर्भवती सविता-समय पर देखभाल से ही सुरक्षित रहता है मातृत्व

When Pregnancy Becomes a Silent Risk: गर्भावस्था एक प्राकृतिक अवस्था है, लेकिन भारतीय समाज में यह अक्सर ‘सहज’ और ‘सामान्य’ समझ ली जाती है। जबकि चिकित्सा विज्ञान कहता है कि यह एक अत्यंत संवेदनशील अवधि है, जिसमें माँ और शिशु दोनों की सेहत निरंतर निगरानी और संतुलित देखभाल मांगती है। लेकिन यूपी के ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में अब भी गर्भवती महिलाओं के बीच कुपोषण, एनीमिया, नियमित जांच की कमी और दवाओं से जुड़े मिथक गहरा असर डाल रहे हैं। इसका परिणाम अक्सर गंभीर होता है,जैसे मलिहाबाद निवासी सविता की कहानी।