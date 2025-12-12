12 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

स्मार्ट ब्रीथ सेंसर: एसीटोन डिटेक्शन तकनीक — नॉन-इनवेसिव डायबिटीज मॉनिटरिंग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम

स्मार्ट ब्रीथ सेंसर तकनीक विकास के एक सक्रिय क्षेत्र में है और अभी तक एक मानक ग्लूकोमीटर की तरह आम मरीजों के लिए व्यापक रूप से उपलब्ध उत्पाद नहीं है।

less than 1 minute read
Google source verification

लखनऊ

image

anoop shukla

Dec 12, 2025

Up news, lucknow

फोटो सोर्स: पत्रिका, स्मार्ट ब्रेथ सेंसर

बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ के भौतिकी विभाग में प्रो. बी. सी. यादव के मार्गदर्शन में डॉ. मोनू गुप्ता ने एक नया पेपर-आधारित स्मार्ट ब्रीथ सेंसर विकसित किया है। यह सेंसर एक अभिनव नैनोकॉम्पोजिट का उपयोग करता है और सांस में मौजूद एसीटोन—जो डायबिटीज और मेटाबोलिक विकारों का एक प्रमुख बायोमार्कर है—को नॉन-इनवेसिव तरीके से सटीक रूप से पहचानने में सक्षम है।

विशिष्ट संयोजन पर आधारित है "स्मार्ट ब्रीथ सेंसर"

मोलीब्डेनम ट्राइऑक्साइड (MoO₃) और Nb₂CTx MXene के विशिष्ट संयोजन पर आधारित यह सेंसर अत्यंत कम सांद्रता पर भी एसीटोन को उच्च संवेदनशीलता और चयनात्मकता के साथ पहचान लेता है। यह तकनीक कम-लागत, पोर्टेबल और आसानी से उपयोग योग्य डायग्नोस्टिक उपकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो पर्यावरणीय और मानव श्वास दोनों में एसीटोन का पता लगा सकती है। कम पीपीएम स्तर तक एसीटोन को पहचानने की क्षमता इसे भविष्य में सांस आधारित डायबिटीज निगरानी तथा अन्य मेटाबोलिक विकारों की गैर-आक्रामक स्क्रीनिंग की दिशा में अत्यंत उपयोगी बनाती है। यह शोधकार्य अमेरिकन केमिकल सोसायटी के प्रतिष्ठित जर्नल Applied Engineering Materials में प्रकाशित हुआ है। बीबीएयू के कुलपति प्रो. राज कुमार मित्तल ने इस महत्वपूर्ण उपलब्धि पर पूरी शोध टीम को हार्दिक बधाई दी है। मधुमेह रोगियों के लिए "स्मार्ट" श्वास सेंसर एक उभरती हुई, गैर-आक्रामक तकनीक है जो अभी विकास के चरण में है, लेकिन दैनिक रक्त शर्करा (बीजीएल) निगरानी के लिए व्यापक रूप से उपलब्ध व्यावसायिक उत्पाद नहीं है। ये सेंसर सांस में मौजूद एसीटोन का पता लगाकर काम करते हैं , जो एक प्रमुख वाष्पशील कार्बनिक यौगिक (वीओसी) बायोमार्कर है और रक्त कीटोन और ग्लूकोज के स्तर से संबंधित है।

ये भी पढ़ें

सीएम सिटी में 14 दिसंबर को नहीं खुलेंगी मांस-मछली की दुकानें, होटलों में भी नहीं मिलेंगे नॉन-वेज
गोरखपुर
Up news, gorakhpur

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

12 Dec 2025 12:24 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / स्मार्ट ब्रीथ सेंसर: एसीटोन डिटेक्शन तकनीक — नॉन-इनवेसिव डायबिटीज मॉनिटरिंग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Health: एनीमिया, कुपोषण और मिथकों के बीच फंसी गर्भवती सविता-समय पर देखभाल से ही सुरक्षित रहता है मातृत्व

गर्भावस्था मांगती है फोकस्ड केयर : एनीमिया, कुपोषण और मिथकों के बीच मातृत्व की असली चुनौती (फोटो सोर्स : Whatsapp News Group)
लखनऊ

जहरीली हवा में घुट रहा Lucknow, मुस्कराहट के पीछे छिपा प्रदूषण का खतरा लगातार बढ़ा रहा चिंता

जहरीली हवा में मुस्कराता लखनऊ: राजधानी की बिगड़ती सांसों की दर्दनाक हकीकत (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )
लखनऊ

UP BJP New President: इस तारीख को मिल जाएगा यूपी बीजेपी को नया अध्यक्ष, पीयूष गोयल बनाए गए चुनाव अधिकारी

UP BJP New President
यूपी न्यूज

STF की बड़ी कार्रवाई, फेंसेडिल- कोडीन तस्करी का नेटवर्क ध्वस्त, दो मुख्य आरोपी दबोचे गए

फेंसेडिल और कोडीन आधारित दवाओं की अवैध तस्करी का भंडाफोड़, दो गिरफ्तार (फोटो सोर्स : Police Media Cell )
लखनऊ

UP School Winter: कड़ाके की ठंड में कांपते दस लाख मासूम, स्वेटर-जूते की डीबीटी अटकी

डीबीटी में अटकी राशि, अभिभावकों की दस्तावेज़ी खामियां बनी सबसे बड़ी बाधा (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.