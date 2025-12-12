12 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

लखनऊ

Relationship: टूटा रिश्ता बना जानलेवा: आधी रात घर में घुसकर सिरफिरे ने प्रेमिका को गोली मारी, परिवार दहशत में

Obsessed Lover Attacks in Lucknow: लखनऊ के पारा क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां प्रेमिका से दूरी बना रही युवती पर उसके सिरफिरे प्रेमी ने आधी रात घर में घुसकर फायरिंग कर दी। घायल युवती को गंभीर स्थिति में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आरोपी घटना के बाद स्कॉर्पियो से फरार हो गया।

4 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Ritesh Singh

Dec 12, 2025

आधी रात घर में घुसकर तोड़फोड़, मारपीट और फायरिंग; युवती गंभीर घायल      (फोटो सोर्स :  Police Media Cell )

आधी रात घर में घुसकर तोड़फोड़, मारपीट और फायरिंग; युवती गंभीर घायल      (फोटो सोर्स :  Police Media Cell )

Relationship Attack: लखनऊ के पारा थाना क्षेत्र में गुरुवार देर रात एक सनसनीखेज घटना सामने आई, जिसमें एक सिरफिरे आशिक ने आधी रात अपनी प्रेमिका के घर में घुसकर उसे गोली मार दी। हमलावर आकाश कश्यप न केवल घर में घुसा, बल्कि युवती के साथ मारपीट, गाली-गलौज और घर में तोड़फोड़ भी की। इसके बाद उसने युवती के कंधे और हाथ में गोली मारकर कमरे में बंद किया और स्कॉर्पियो से फरार हो गया। गोली चलने की आवाज और युवती की चीख-पुकार सुनकर पड़ोसी और परिजन मौके पर पहुंचे। खून से लथपथ युवती को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका उपचार जारी है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या के प्रयास सहित कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसकी तलाश तेज कर दी है।

आधी रात 2 बजे घुसा घर में, शराब के नशे में था आरोपी

घटना पारा थाना क्षेत्र की काशीराम कॉलोनी की है। यहां 21 वर्षीया लक्ष्मी थापा अपनी बहन राधिका और भांजी के साथ किराए के मकान में रहती है। बहन राधिका ने बताया कि रात करीब 2 बजे बाहर तेज आवाज हुई। दरवाजा खोलने से पहले ही आकाश कश्यप दरवाजा धक्का देकर अंदर घुस आया। राधिका ने बताया कि वह शराब के नशे में था। आते ही लक्ष्मी के कमरे में घुस गया। गाली-गलौज शुरू कर दी। बहन को धक्का दिया और कमरे में रखे सामान को तोड़ने लगा। हम लोग कुछ कर भी नहीं पाए।”

दो गोलियां दागीं-एक कंधे में, दूसरी हाथ में

राधिका और आसपास के लोग शोर मचाने लगे। इससे पहले कि कोई आकाश को पकड़ पाता, उसने जेब से तमंचा निकाला और लक्ष्मी पर फायरिंग कर दी। एक गोली युवती के कंधे और दूसरी हाथ में लगी। गोली लगते ही वह कमरे में गिर गई। इसके बाद आकाश ने अंदर से कुंडी लगा दी और खुद स्कॉर्पियो में बैठकर फरार हो गया।

परिजन और पड़ोसी पहुंचे, दरवाजा तोड़कर युवती को निकाला

गोली की आवाज सुनकर आसपास के लोग जाग गए। परिजनों ने दरवाजा तोड़कर युवती को बाहर निकाला। तत्काल एंबुलेंस की व्यवस्था कर उसे नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल के डॉक्टरों के अनुसार, युवती की हालत खतरे से बाहर है, लेकिन कंधे और हाथ की चोट गहरी है। गोली शरीर में फंसी थी जिसे ऑपरेशन कर निकाला गया।

एक साल से था प्रेम-प्रसंग, लेकिन दूरी बनाना चाहती थी युवती

पुलिस जांच में सामने आया कि लक्ष्मी और आकाश की मुलाकात करीब एक साल पहले एक आर्केस्ट्रा इवेंट में हुई थी। दोनों में बातचीत बढ़ी और प्रेम-प्रसंग शुरू हो गया। पर बाद में लक्ष्मी को आकाश के बारे में कई आपत्तिजनक बातें पता चलीं। राधिका ने बताया कि लक्ष्मी को पता चला कि आकाश नशा करता है और कई आपराधिक गतिविधियों में शामिल है। इसलिए उसने उससे दूरी बना ली। फोन उठाना भी बंद कर दिया। लेकिन आकाश यह सहन नहीं कर पाया और अलग-अलग नंबरों से कॉल कर उसे परेशान करता रहा।

 दबंग और नशे की लत

पुलिस के अनुसार आकाश कश्यप सरोजिनी नगर के माना गांव का रहने वाला है। उसके खिलाफ कई पुराने मुकदमे दर्ज हैं। वह नशे का आदी है और आए दिन शराब पीकर लोगों से विवाद करता है। सूत्रों का कहना है कि आकाश अक्सर तमंचा लेकर घूमता था और खुद को लोकल दबंग बता कर भय फैलाता था।

आर्केस्ट्रा में काम करती हैं दोनों बहनें

पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि लक्ष्मी और उसकी बहन राधिका दोनों आर्केस्ट्रा में काम करती हैं। इसी दौरान एक इवेंट में आकाश की मुलाकात लक्ष्मी से हुई थी। शुरुआत में उसने खुद को बेहद शरीफ और अच्छा इंसान बताया, लेकिन उसकी असलियत धीरे-धीरे सामने आने लगी। राधिका ने बताया कि शुरुआत में वह अच्छा दिखता था। बाद में पता चला कि वह नशे में रहता है, झगड़ा करता है। इसी वजह से लक्ष्मी ने उससे बात करना बंद कर दिया। लेकिन यह दूरी ही आकाश को नागवार गुजरी और वह लगातार धमकी देने लगा।

वारदात से पहले भी कई बार किया था उत्पीड़न

लक्ष्मी ने पुलिस को बताया कि आकाश अक्सर रात में घर के बाहर खड़ा रहता था। कई बार दरवाजा पीटता था और जबरन अंदर आने की कोशिश करता था। उसने धमकी भी दी थी कि अगर लक्ष्मी उससे शादी नहीं करेगी तो वह उसे “जान से मार देगा।” लेकिन यह पहली बार था जब उसने घर में घुसकर गोली चलाई।

पुलिस की जांच में जुटी टीम, आरोपी की तलाश तेज

पारा थाना पुलिस ने आकाश कश्यप के खिलाफ,हत्या के प्रयास,अवैध हथियार से हमला,घर में घुसकर हमला,तोड़फोड़,धमकी सहित कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया है। पुलिस टीम ने उसके संभावित ठिकानों पर छापेमारी शुरू कर दी है। उसके मोबाइल नंबरों को सर्विलांस पर लगाया गया है। एसीपी पारा ने बताया कि आरोपी जल्द ही गिरफ्तार होगा। घटना बेहद गंभीर है और इस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वारदात के बाद काशीराम कॉलोनी में दहशत का माहौल है। कई लोगों ने पुलिस से गश्त बढ़ाने और आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। कॉलोनी के लोगों के मुताबिक आकाश अक्सर यहां आता रहा था और दबंगई दिखाता था।

प्रेम-प्रसंग से शुरू हुआ रिश्ता अब जानलेवा हमले तक पहुँचा

लखनऊ में हुई इस घटना ने एक बार फिर दिखा दिया कि संबंधों में हिंसा, नशा और आपराधिक प्रवृत्ति किस तरह किसी की जान तक ले सकती है। लक्ष्मी फिलहाल अस्पताल में है और पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। वहीं परिवार का कहना है कि वे भयभीत हैं और आरोपी की जल्द गिरफ्तारी ही उन्हें राहत दे सकती है।

