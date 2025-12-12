Relationship: टूटा रिश्ता बना जानलेवा: आधी रात घर में घुसकर सिरफिरे ने प्रेमिका को गोली मारी, परिवार दहशत में

Relationship Attack: लखनऊ के पारा थाना क्षेत्र में गुरुवार देर रात एक सनसनीखेज घटना सामने आई, जिसमें एक सिरफिरे आशिक ने आधी रात अपनी प्रेमिका के घर में घुसकर उसे गोली मार दी। हमलावर आकाश कश्यप न केवल घर में घुसा, बल्कि युवती के साथ मारपीट, गाली-गलौज और घर में तोड़फोड़ भी की। इसके बाद उसने युवती के कंधे और हाथ में गोली मारकर कमरे में बंद किया और स्कॉर्पियो से फरार हो गया। गोली चलने की आवाज और युवती की चीख-पुकार सुनकर पड़ोसी और परिजन मौके पर पहुंचे। खून से लथपथ युवती को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका उपचार जारी है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या के प्रयास सहित कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसकी तलाश तेज कर दी है।

