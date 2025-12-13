13 दिसंबर 2025,

शनिवार

लखनऊ

Home Guard Recruitment: होमगार्ड भर्ती में रिकॉर्ड आवेदन, 41 हजार पदों के लिए लाखों युवा चयन प्रक्रिया में शामिल, जानें तारीख

Massive Rush for Home Guard Recruitment: होमगार्ड भर्ती को लेकर प्रदेशभर के युवाओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। 41,424 पदों के लिए अब तक 7 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 17 दिसंबर है, जबकि भर्ती बोर्ड को 20 लाख से अधिक आवेदन आने की उम्मीद है।

लखनऊ

image

Ritesh Singh

Dec 13, 2025

राज्य में बेरोजगारी के बीच होमगार्ड भर्ती ने युवाओं में जगाई उम्मीद, लाखों अभ्यर्थी परीक्षा की तैयारी में जुटे (फोटो सोर्स : Information Department )

राज्य में बेरोजगारी के बीच होमगार्ड भर्ती ने युवाओं में जगाई उम्मीद, लाखों अभ्यर्थी परीक्षा की तैयारी में जुटे (फोटो सोर्स : Information Department )

Home Guard Bharti OTR Registration: राज्य में होमगार्ड के 41,424 पदों पर चल रही भर्ती प्रक्रिया को लेकर युवाओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। भर्ती बोर्ड द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार अब तक 7 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हो चुके हैं, जबकि आवेदन की अंतिम तिथि 17 दिसंबर निर्धारित की गई है। बोर्ड का अनुमान है कि अंतिम दिन तक यह संख्या 20 लाख से भी अधिक पहुंच सकती है। इस भर्ती प्रक्रिया के लिए 18 नवंबर से ऑनलाइन आवेदन शुरू किए गए थे। आवेदन शुरू होते ही राज्य के विभिन्न जिलों से युवाओं ने बड़ी संख्या में पंजीकरण कराया। खास बात यह है कि इस बार आवेदन प्रक्रिया को पारदर्शी और सुव्यवस्थित बनाने के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) को अनिवार्य किया गया है।

युवाओं में भारी उत्साह, वेबसाइट पर बढ़ा दबाव

जैसे ही आवेदन प्रक्रिया शुरू हुई, भर्ती बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर भारी ट्रैफिक देखने को मिला। कई बार सर्वर स्लो होने की शिकायतें भी सामने आईं, लेकिन बोर्ड ने तकनीकी टीम के माध्यम से व्यवस्था को सुचारू बनाए रखा। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों से लेकर दूर-दराज़ के जिलों तक के युवा इस भर्ती में हिस्सा लेने के लिए उत्साहित नजर आ रहे हैं। जानकारों  का मानना है कि बड़ी संख्या में आवेदन आने का मुख्य कारण सरकारी नौकरी की स्थिरता, सामाजिक सम्मान और होमगार्ड सेवा से जुड़ी जिम्मेदारियां हैं।

वन टाइम रजिस्ट्रेशन अनिवार्य

भर्ती बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि बिना वन टाइम रजिस्ट्रेशन के कोई भी अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर सकता। OTR के माध्यम से अभ्यर्थियों का डाटा एक बार सुरक्षित किया जाएगा, जिससे भविष्य की भर्तियों में भी सुविधा मिलेगी। OTR के दौरान अभ्यर्थियों को आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, ई-मेल आईडी और शैक्षणिक विवरण दर्ज करना अनिवार्य है। इससे फर्जी आवेदन और डुप्लीकेसी पर रोक लगेगी।

चयन प्रक्रिया होगी कई चरणों में

होमगार्ड भर्ती की चयन प्रक्रिया को पूरी तरह चरणबद्ध और पारदर्शी रखा गया है। भर्ती बोर्ड द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार चयन निम्नलिखित चरणों में किया जाएगा—

1 लिखित परीक्षा

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद सबसे पहले लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसमें सामान्य ज्ञान, तर्कशक्ति, गणित और राज्य से संबंधित प्रश्न पूछे जाने की संभावना है।

2 शारीरिक मानक परीक्षा (PMT)

लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को शारीरिक मानक परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। इसमें ऊंचाई, वजन और सीना जैसी आवश्यक मापदंडों की जांच की जाएगी।

3 दस्तावेज़ सत्यापन

शारीरिक मानक परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों के मूल दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा। इसमें शैक्षणिक प्रमाणपत्र, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र आदि शामिल होंगे।

4 शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET)

दस्तावेज़ सत्यापन के बाद अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसमें दौड़, ऊंची कूद, लंबी कूद जैसी गतिविधियां शामिल हो सकती हैं।

5  जिलेवार मेरिट सूची

सभी चरणों को सफलतापूर्वक पूरा करने वाले अभ्यर्थियों की जिलेवार मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी, जिसके आधार पर अंतिम चयन किया जाएगा।

जिलेवार चयन से मिलेगा स्थानीय युवाओं को लाभ

इस भर्ती की एक खास बात यह है कि चयन प्रक्रिया जिलावार मेरिट के आधार पर पूरी की जाएगी। इससे स्थानीय युवाओं को अपने ही जिले में सेवा का अवसर मिलेगा और प्रतिस्पर्धा भी संतुलित रहेगी। भर्ती बोर्ड के अधिकारियों का कहना है कि जिलेवार चयन से प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत होगी और आपदा, चुनाव, कानून-व्यवस्था जैसे कार्यों में होमगार्ड की भूमिका और प्रभावी होगी।

भर्ती बोर्ड की अपील

भर्ती बोर्ड ने सभी अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार न करें और समय रहते आवेदन प्रक्रिया पूरी करें। साथ ही आवेदन करते समय सभी जानकारियां सही-सही भरें, ताकि आगे किसी भी प्रकार की समस्या न आए। बोर्ड ने यह भी स्पष्ट किया है कि भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी होगी तथा किसी भी प्रकार की सिफारिश या अवैध माध्यम को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

शहर की खबरें:

Published on:

