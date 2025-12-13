Home Guard Recruitment: होमगार्ड भर्ती में रिकॉर्ड आवेदन, 41 हजार पदों के लिए लाखों युवा चयन प्रक्रिया में शामिल, जानें तारीख

Home Guard Bharti OTR Registration: राज्य में होमगार्ड के 41,424 पदों पर चल रही भर्ती प्रक्रिया को लेकर युवाओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। भर्ती बोर्ड द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार अब तक 7 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हो चुके हैं, जबकि आवेदन की अंतिम तिथि 17 दिसंबर निर्धारित की गई है। बोर्ड का अनुमान है कि अंतिम दिन तक यह संख्या 20 लाख से भी अधिक पहुंच सकती है। इस भर्ती प्रक्रिया के लिए 18 नवंबर से ऑनलाइन आवेदन शुरू किए गए थे। आवेदन शुरू होते ही राज्य के विभिन्न जिलों से युवाओं ने बड़ी संख्या में पंजीकरण कराया। खास बात यह है कि इस बार आवेदन प्रक्रिया को पारदर्शी और सुव्यवस्थित बनाने के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) को अनिवार्य किया गया है।