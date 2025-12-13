Cough Syrup Scam: 1000 करोड़ के कफ सिरप नशा रैकेट पर ईडी का शिकंजा, लखनऊ समेत 25 ठिकानों पर छापे, कई नए लिंक सामने आए

Cough Syrup Scam ED Raids Exposed: उत्तर प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में फैले कोडीन युक्त कफ सिरप तस्करी के बड़े रैकेट पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) की शिकंजा कसने वाली कार्रवाई लगातार दूसरे दिन भी जारी रही। 36 घंटे से ज्यादा समय से चल रही इस छापेमारी में लखनऊ सहित कुल 25 ठिकानों को खंगाला जा रहा है। जांच में अब तक करीब 1000 करोड़ रुपये के अवैध कारोबार के संकेत मिले हैं, जिसने कानून प्रवर्तन एजेंसियों को भी चौंका दिया है।

