13 दिसंबर 2025,

शनिवार

लखनऊ

UP BJP New President: यूपी बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए पंकज चौधरी ने किया नामांकन

UP BJP President Election 2025: यूपी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और बृजेश पाठक के नेतृत्व में नामांकन दाखिल हुआ।

लखनऊ

Aman Pandey

Dec 13, 2025

पंकज चौधरी ने भरा पर्चा। फोटो सोर्स- फेसबुक (Pankaj Chaudhary)

Pankaj Chaudhary Nomination For UP BJP President Election 2025: उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। नामांकन प्रक्रिया के दौरान पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की भारी मौजूदगी ने देखी गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, बृजेश पाठक, मंत्री जेपीएस राठौर, पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी नामांकन प्रक्रिया के दौरान मौजूद रहें। इस दौरान चुनाव पर्यवेक्षक एवं राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े की भी मौजूदगी देखने को मिली।

कौन हैं पंकज चौधरी?

पंकज चौधरी भाजपा के गद्दावर नेता और सात बार के सांसद हैं। पंकज चौधरी उत्तर प्रदेश के महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र से भाजपा के सांसद हैं। पार्टी संगठन में लंबे समय से सक्रिय रहने और पूर्वी यूपी में मजबूत पकड़ के कारण उन्हें इस पद के लिए सबसे मजबूत दावेदार माना जा रहा है। महाराजगंज से सांसद पंकज चौधरी के घर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 2023 में गोरखपुर प्रवास के दौरान पहुंचे थे।

महज 27 साल में बन गए थे सांसद

पंकज चौधरी साल 1989 में राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। योगी के गढ़ यानी गोरखपुर से पहली बार नगर निगम का पार्षद व डिप्टी मेयर का चुनाव जीत थे। उसके बाद 1991 के लोकसभा चुनाव में भाजपा की तरफ से महराजगंज लोकसभा सीट पहला चुनाव लड़ा था। पंकज चौधरी महज 27 साल की उम्र में पहली बार सांसद चुने गए।

Updated on:

13 Dec 2025 03:08 pm

Published on:

13 Dec 2025 02:58 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / UP BJP New President: यूपी बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए पंकज चौधरी ने किया नामांकन

