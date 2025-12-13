UP BJP New President: यूपी बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए पंकज चौधरी ने किया नामांकन

Pankaj Chaudhary Nomination For UP BJP President Election 2025: उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। नामांकन प्रक्रिया के दौरान पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की भारी मौजूदगी ने देखी गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, बृजेश पाठक, मंत्री जेपीएस राठौर, पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी नामांकन प्रक्रिया के दौरान मौजूद रहें। इस दौरान चुनाव पर्यवेक्षक एवं राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े की भी मौजूदगी देखने को मिली।