UP: साल 2000 का किस्सा इस बार भी होगा रिपीट? प्रदेश अध्यक्ष के लिए एक या फिर ज्यादा नॉमिनेशन

प्रदेश उपाध्यक्ष बृज बहादुर सिंह और त्रियंबक त्रिपाठी, वरिष्ठ नेता डॉ. नीरज सिंह, लखनऊ महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी और MLC पवन सिंह चौहान ने पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग की। मीडिया इंचार्ज प्रवीण गर्ग ने कहा, "लखनऊ को भगवा रंग में सजाया जाएगा।'' बताया जा रहा है कि चुनाव BJP के नेशनल जनरल सेक्रेटरी विनोद तावड़े की मौजूदगी में होगा। चुनाव का प्रोसेस ऑफिशियली रविवार को पूरा होगा। जब नेशनल चुनाव इंचार्ज और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल लखनऊ पहुंचेंगे।