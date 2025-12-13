UP: साल 2000 का किस्सा इस बार भी होगा रिपीट? प्रदेश अध्यक्ष के लिए एक या फिर ज्यादा नॉमिनेशन

साल 2000 का किस्सा इस बार भी होगा रिपीट? प्रदेश अध्यक्ष के लिए एक या फिर ज्यादा नॉमिनेशन। प्रतीकात्मक तस्वीर सोर्स- पत्रिका न्यूज
Uttar Pradesh BJP State President News:उत्तर प्रदेश BJP के नए प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा जल्द हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर पदाधिकारियों ने शुक्रवार को पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया को आखिरी रूप देने के लिए पदाधिकारियों, मंडल अध्यक्षों और कार्यकर्ताओं के साथ एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग की। ऐसे में सवाल ये है कि, यूपी प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के लिए एक ही नॉमिनेशन मिलेगा या एक से ज्यादा?
नॉमिनेशन और चुनाव की प्रक्रिया 13 दिसंबर को हजरतगंज में BJP के प्रदेश हेडक्वार्टर में होगी, जबकि नए प्रदेश अध्यक्ष की ऑफिशियल घोषणा 14 दिसंबर को राम मनोहर लोहिया लॉ यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में एक बड़े समारोह में की जाएगी।
प्रदेश उपाध्यक्ष बृज बहादुर सिंह और त्रियंबक त्रिपाठी, वरिष्ठ नेता डॉ. नीरज सिंह, लखनऊ महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी और MLC पवन सिंह चौहान ने पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग की। मीडिया इंचार्ज प्रवीण गर्ग ने कहा, "लखनऊ को भगवा रंग में सजाया जाएगा।'' बताया जा रहा है कि चुनाव BJP के नेशनल जनरल सेक्रेटरी विनोद तावड़े की मौजूदगी में होगा। चुनाव का प्रोसेस ऑफिशियली रविवार को पूरा होगा। जब नेशनल चुनाव इंचार्ज और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल लखनऊ पहुंचेंगे।
लखनऊ में बड़े चौराहों और जानी-मानी हस्तियों की मूर्तियों को खास तौर पर सजाया जा रहा है। पूरे शहर में BJP के झंडे, बैनर और होर्डिंग लगाए जाएंगे। खास एंट्री जगहों पर वेलकम गेट और सेल्फी पॉइंट बनाए जाएंगे। फॉर्मल अनाउंसमेंट के बाद, नए प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत ढोल-नगाड़ों, आतिशबाजी और फूलों से किया जाएगा।
BJP सूत्रों की माने तो शनिवार को केंद्रीय लीडरशिप की बड़ी बैठक हो सकती है। जिसमें प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर चर्चा हो सकती है। भाजपा पहले से आम सहमति से होने वाले अपॉइंटमेंट को पसंद करती रही है। ज्यादातर लोगों की नजरें इस बात पर हैं कि क्या एक से ज्यादा नेता नॉमिनेशन पेपर फाइल करेंगे? जिसके लिए पोलिंग जरूरी होगी…या फिर पार्टी किसी एक नाम पर मुहर लगाएगी?
BJP सूत्रों ने बताया कि तावड़े और गोयल के शामिल होने से पार्टी का इरादा इस प्रोसेस की निगरानी सेंट्रल लीडरशिप की देखरेख में रखने का है। शुक्रवार को BJP के नेशनल जनरल सेक्रेटरी (ऑर्गनाइजेशन) BL संतोष भी लखनऊ पहुंचे।
सियासी जानकार मानते हैं कि पार्टी को जानबूझकर इस प्रोसेस को छिपाकर रखना चाहिए, क्योंकि अगले यूपी BJP प्रेसिडेंट का चुनाव स्ट्रेटेजिकली बहुत जरूरी है। पार्टी 2027 के हाई-स्टेक असेंबली इलेक्शन की तैयारी कर रही है। नए चीफ को CM योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकारी प्रायोरिटीज, पार्टी के नेशनल लीडरशिप की पॉलिटिकल स्ट्रेटजी के साथ तालमेल बिठाना होगा।
बता दें कि साल 2000 की बात है जब राम प्रकाश त्रिपाठी ने स्टेट प्रेसिडेंट के चुनाव के दौरान सीनियर लीडर कलराज मिश्रा को चैलेंज करने के लिए अपना नॉमिनेशन पेपर फाइल किया था। त्रिपाठी ने बाद में पार्टी हाईकमान के कहने पर अपना पेपर वापस ले लिया था।
