निकाह की दावत बनी सियासी-मजहबी संग्राम! हिंदुओं को दावत देना पड़ा भारी, व्हाट्सएप फतवे से उबाल

एक दिसंबर को हिंदू समाज के लोगों को दी गई दावत के बाद दो दिसंबर को मुस्लिम समाज के लिए भोजन की तैयारी चल रही थी। तभी कुछ मौलानाओं और उनके समर्थकों को यह बात नागवार गुजरी। आरोप है कि 50-60 कट्टरपंथियों का एक व्हाट्सएप ग्रुप सक्रिय हुआ और वहीं से फतवे का फरमान जारी कर दिया गया। ताहिर अली का आरोप है कि मौलानाओं ने न सिर्फ उन्हें धमकाया, बल्कि यह भी कहा कि हिंदुओं को मांस खिलाकर धर्म परिवर्तन कराओ। जब ताहिर अली ने इस मांग से साफ इनकार कर दिया, तो फतवा जारी कर मुस्लिम समाज के लोगों को दावत में जाने से रोक दिया गया।