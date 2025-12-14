एसआईआर पर सियासी घमासान, सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष पर बरसे मौलाना शहाबुद्दीन, मुस्लिम वोट कटने का झूठ फैलाकर जहर घोल रहे हैं अखिलेश

मौलाना शहाबुद्दीन ने साफ कहा कि चुनाव आयोग हिंदू-मुसलमान करने के लिए नहीं, बल्कि मतदाता सूची को शुद्ध और अद्यतन करने के लिए एसआईआर चला रहा है। इसके तहत यह जांच की जा रही है कि किस इलाके में कितने वास्तविक मतदाता हैं, कौन लोग पलायन कर चुके हैं और किन मतदाताओं का निधन हो गया है। इसके लिए हजारों बीएलओ और सरकारी कर्मचारियों को मैदान में उतारा गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव इस संवैधानिक प्रक्रिया को जानबूझकर हिंदू-मुसलमान के चश्मे से देख रहे हैं और जनता को गुमराह कर रहे हैं। यह कहना कि चुनाव आयोग मुसलमानों के वोट काट रहा है, पूरी तरह बेबुनियाद, गैर-जिम्मेदाराना और बचकाना बयान है।