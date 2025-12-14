संगठन सर्वोपरि, कार्यकर्ता ही भाजपा की असली ताकत: प्रदेशाध्यक्ष पंकज चौधरी

पंकज चौधरी ने दो टूक कहा कि भाजपा में न परिवारवाद चलता है और न जातिवाद। यहां न कोई खानदान टिकट तय करता है, न कोई जाति पद तय करती है। पार्टी में केवल कर्मठता और समर्पण के आधार पर जिम्मेदारी मिलती है। यही कारण है कि भाजपा आज दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन को याद करते हुए कहा कि राजनीति में उनका प्रवेश किसी योजना का हिस्सा नहीं था, बल्कि अन्याय के खिलाफ संघर्ष की उपज था। डिप्टी मेयर चुनाव में लगाए गए अनुचित कानूनी अवरोधों के विरुद्ध सिविल कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी और सात महीने में न्याय प्राप्त किया। उन्होंने कहा कि यह देश का पहला मामला था, जिसमें निर्वाचित जनप्रतिनिधि पर स्टे लगा और इतनी जल्दी फैसला आया। उन्होंने बताया कि वर्ष 1991 में 26 वर्ष की आयु में भाजपा ने उन्हें महाराजगंज से लोकसभा चुनाव लड़ाने का आदेश दिया। 1991 से 2024 तक उन्होंने न पार्टी छोड़ी और न संसदीय क्षेत्र। एक ही पार्टी और एक ही क्षेत्र से सात बार उम्मीदवार बनने का अवसर कार्यकर्ताओं और जनता के विश्वास का प्रमाण है।