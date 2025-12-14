गैंगस्टर लगते ही अंडरग्राउंड शराब माफिया, हाईकोर्ट की शरण में भागने की तैयारी, बरेली से बदायूं तक खलबली

शराब माफिया के खिलाफ पहला बड़ा शिकंजा वर्ष 2021 में कसा गया था, जब एसटीएफ ने सहारनपुर की टपरी डिस्टलरी से फर्जी गेट पास और बिल्टी पर शराब से भरे दो ट्रक पकड़े थे। जांच में करोड़ों रुपये की एक्साइज ड्यूटी चोरी का खुलासा हुआ और आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई। सूत्र बताते हैं कि बाद में इस पूरे मामले को करोड़ों के जुर्माने पर रफा-दफा कराने की कोशिश हुई। पहले 33 करोड़, फिर 15 करोड़ और अंततः 12 करोड़ रुपये जमा कराने का शपथपत्र तक तैयार हो गया, लेकिन सौदा फेल हो गया। अब उसी पुराने केस में सहारनपुर देहात कोतवाली में गैंगस्टर एक्ट की नई एफआईआर दर्ज होते ही पूरा शराब नेटवर्क हिल गया है।