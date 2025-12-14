घुसपैठियों की तलाश में बदायूं में हड़कंप, दरगाह परिसर में लगातार दूसरे दिन छापेमारी, पूर्व मंत्री ने जताई आपत्ति

पूर्व मंत्री ने पत्र में उल्लेख किया कि दोनों दरगाहों पर रूहानी इलाज और मन्नत के लिए लोग 40 दिन का चिल्ला करते हैं और कई लोगों का इलाज वर्षों तक चलता है। ऐसे में प्रशासन को चाहिए कि अपराधी, बांग्लादेशी और रोहिंग्या जैसे संदिग्ध तत्वों पर सख्ती करे, लेकिन रूहानी इलाज और मन्नत के उद्देश्य से आए गरीब और भारतीय जायरीनों को बेवजह परेशान न किया जाए। उन्होंने कहा कि अपराधियों और अवैध घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई से किसी को एतराज नहीं है, बल्कि जिले के लोग इसमें प्रशासन का सहयोग भी करना चाहते हैं। लेकिन आस्था के केंद्रों पर रह रहे निर्दोष और जरूरतमंद लोगों के साथ संवेदनशीलता बरती जानी चाहिए। पूर्व मंत्री ने प्रशासन से मांग की है कि संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए जाएं, ताकि कार्रवाई की आड़ में निर्दोष जायरीनों को परेशान न किया जाए।