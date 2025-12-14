पंचायत चुनाव की उलटी गिनती शुरू, मतदाता सूची में नाम जुड़वाने का आखिरी मौका, 18 वर्ष पूरे करते ही जुड़वाएं नाम

उन्होंने बताया कि 22 दिसंबर तक मतदान केंद्रों का क्रमांकन, मतदाता क्रमांक निर्धारण एवं मतदेय स्थलों के वार्डों की मैपिंग का कार्य पूर्ण कराया जाएगा। इसके उपरांत 23 दिसंबर को मतदाता सूची का प्रारूप (ड्राफ्ट) प्रकाशित किया जाएगा। 24 दिसंबर से 30 दिसंबर तक प्रकाशित अनंतिम मतदाता सूची का निरीक्षण संबंधित मतदान केंद्रों पर बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) के पास किया जा सकेगा। इसी अवधि में मतदाताओं से दावे व आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी।