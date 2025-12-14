पंचायत चुनाव की उलटी गिनती शुरू, मतदाता सूची में नाम जुड़वाने का आखिरी मौका, 18 वर्ष पूरे करते ही जुड़वाएं नाम

बरेली। त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन की तैयारियों ने रफ्तार पकड़ ली है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान का संशोधित कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। इसके तहत जनपद में मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान 18 जुलाई से प्रारंभ हो चुका है।
सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (पंचायत) एवं उपजिलाधिकारी मीरगंज आलोक कुमार सिंह ने बताया कि संशोधित कार्यक्रम के अनुसार एक जनवरी 2026 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले युवक-युवतियां मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। उन्होंने युवाओं से मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए समय रहते आवेदन करने की अपील की है।
उन्होंने बताया कि 22 दिसंबर तक मतदान केंद्रों का क्रमांकन, मतदाता क्रमांक निर्धारण एवं मतदेय स्थलों के वार्डों की मैपिंग का कार्य पूर्ण कराया जाएगा। इसके उपरांत 23 दिसंबर को मतदाता सूची का प्रारूप (ड्राफ्ट) प्रकाशित किया जाएगा। 24 दिसंबर से 30 दिसंबर तक प्रकाशित अनंतिम मतदाता सूची का निरीक्षण संबंधित मतदान केंद्रों पर बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) के पास किया जा सकेगा। इसी अवधि में मतदाताओं से दावे व आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी।
प्राप्त दावे एवं आपत्तियों का निस्तारण 31 दिसंबर से छह जनवरी 2026 तक किया जाएगा। निस्तारित प्रकरणों को सात जनवरी से 12 जनवरी तक सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय में जमा कराया जाएगा। इसके बाद 13 जनवरी से 29 जनवरी तक पूरक सूचियों को मूल मतदाता सूची में समाहित करने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
इसके पश्चात छह फरवरी 2026 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन सभी मतदेय स्थलों/बूथों पर बीएलओ स्तर से किया जाएगा, जहां आमजन सूची का अवलोकन कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त मतदाता सूची का अवलोकन सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय अथवा तहसील परिसर स्थित मतदाता पंजीकरण केंद्र (बीआरसी) पर भी किया जा सकेगा।
