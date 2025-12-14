14 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बरेली

पंचायत चुनाव की उलटी गिनती शुरू, मतदाता सूची में नाम जुड़वाने का आखिरी मौका, 18 वर्ष पूरे करते ही जुड़वाएं नाम

त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन की तैयारियों ने रफ्तार पकड़ ली है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान का संशोधित कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। इसके तहत जनपद में मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान 18 जुलाई से प्रारंभ हो चुका है।

less than 1 minute read
Google source verification

बरेली

image

Avanish Pandey

Dec 14, 2025

बरेली। त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन की तैयारियों ने रफ्तार पकड़ ली है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान का संशोधित कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। इसके तहत जनपद में मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान 18 जुलाई से प्रारंभ हो चुका है।

सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (पंचायत) एवं उपजिलाधिकारी मीरगंज आलोक कुमार सिंह ने बताया कि संशोधित कार्यक्रम के अनुसार एक जनवरी 2026 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले युवक-युवतियां मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। उन्होंने युवाओं से मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए समय रहते आवेदन करने की अपील की है।

उन्होंने बताया कि 22 दिसंबर तक मतदान केंद्रों का क्रमांकन, मतदाता क्रमांक निर्धारण एवं मतदेय स्थलों के वार्डों की मैपिंग का कार्य पूर्ण कराया जाएगा। इसके उपरांत 23 दिसंबर को मतदाता सूची का प्रारूप (ड्राफ्ट) प्रकाशित किया जाएगा। 24 दिसंबर से 30 दिसंबर तक प्रकाशित अनंतिम मतदाता सूची का निरीक्षण संबंधित मतदान केंद्रों पर बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) के पास किया जा सकेगा। इसी अवधि में मतदाताओं से दावे व आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी।

प्राप्त दावे एवं आपत्तियों का निस्तारण 31 दिसंबर से छह जनवरी 2026 तक किया जाएगा। निस्तारित प्रकरणों को सात जनवरी से 12 जनवरी तक सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय में जमा कराया जाएगा। इसके बाद 13 जनवरी से 29 जनवरी तक पूरक सूचियों को मूल मतदाता सूची में समाहित करने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

इसके पश्चात छह फरवरी 2026 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन सभी मतदेय स्थलों/बूथों पर बीएलओ स्तर से किया जाएगा, जहां आमजन सूची का अवलोकन कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त मतदाता सूची का अवलोकन सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय अथवा तहसील परिसर स्थित मतदाता पंजीकरण केंद्र (बीआरसी) पर भी किया जा सकेगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

Breaking News

patrika news

patrika news in hindi

up crime news

यूपी पुलिस

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

14 Dec 2025 09:13 pm

Published on:

14 Dec 2025 09:12 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / पंचायत चुनाव की उलटी गिनती शुरू, मतदाता सूची में नाम जुड़वाने का आखिरी मौका, 18 वर्ष पूरे करते ही जुड़वाएं नाम

बड़ी खबरें

View All

बरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

गैंगस्टर लगते ही अंडरग्राउंड शराब माफिया, हाईकोर्ट की शरण में भागने की तैयारी, बरेली से बदायूं तक खलबली

बरेली

घुसपैठियों की तलाश में बदायूं में हड़कंप, दरगाह परिसर में लगातार दूसरे दिन छापेमारी, पूर्व मंत्री ने जताई आपत्ति

बरेली

सरकार और संगठन मिलकर देंगे यूपी को नई गति, हर बूथ की मेहनत तय करेगी जीत: सीएम योगी

बरेली

संगठन सर्वोपरि, कार्यकर्ता ही भाजपा की असली ताकत: प्रदेशाध्यक्ष पंकज चौधरी

बरेली

गांव के बाहर पीपल के पेड़ पर झूलता मिला युवक का शव, मचा हड़कंप, फांसी लगाई या कुछ और?

बरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.