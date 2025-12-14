सरकार और संगठन मिलकर देंगे यूपी को नई गति, हर बूथ की मेहनत तय करेगी जीत: सीएम योगी

सीएम योगी ने एक जनपद के दौरे का उदाहरण देते हुए चौंकाने वाला खुलासा किया कि मतदाता सूची में बांग्लादेशियों तक के नाम जोड़ दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि कहीं मतदाता की उम्र 20, पिता की 30 और बाबा की उम्र 40 साल दर्ज है। कहीं असम के मतदाता संभल में बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि हर बूथ से फर्जी नामों पर आपत्ति दर्ज कराइए। उन्होंने कहा कि एसआईआर (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन) में अभी तीन चौथाई मेहनत कर ली गई तो विधानसभा चुनाव में केवल एक चौथाई मेहनत करनी पड़ेगी और परिणामस्वरूप यूपी में तीन चौथाई सीटें भाजपा और गठबंधन के खाते में जाएंगी। हर बूथ की समीक्षा और मेहनत ही जीत दिलाएगी।