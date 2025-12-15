दरगाह आला हजरत पर बॉलीवुड सितारों की हाजिरी, फरमान मियां की समाजसेवा की गूंज देश-विदेश तक

बरेली। दरगाह आला हजरत एक बार फिर चर्चा के केंद्र में है। शुक्रवार को बॉलीवुड अभिनेता अली खान दरगाह आला हजरत पहुंचे और चादरपोशी कर अकीदत पेश की। इस दौरान उन्होंने जमात रज़ा-ए-मुस्तफा के राष्ट्रीय महासचिव डॉ. फरमान हसन खान उर्फ फरमान मियां द्वारा किए जा रहे समाजसेवी कार्यों की खुलकर सराहना की। इससे पहले अभिनेता आरिफ जकरिया और फिल्म निर्माता अकबर खान भी दरगाह पर हाजिरी लगा चुके हैं। तीनों हस्तियों ने एक स्वर में फरमान मियां के कार्यों को मजहब से ऊपर उठकर इंसानियत की सच्ची सेवा बताया।