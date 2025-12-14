गांव के बाहर पीपल के पेड़ पर झूलता मिला युवक का शव, मचा हड़कंप, फांसी लगाई या कुछ और?

बदायूं। मूसाझाग थाना क्षेत्र के मुड़िया खेड़ा गांव में पीपल के पेड़ पर 20 वर्षीय युवक का शव फंदे से लटका मिला। मृतक की पहचान सोनू पुत्र निवासी मुड़िया खेड़ा के रूप में हुई है। सूचना मिलते ही पुलिस और परिजन मौके पर पहुंच गए।
परिजनों के अनुसार सोनू हिमाचल प्रदेश में रहकर मेहनत-मजदूरी करता था। उसके गांव आने की कोई जानकारी परिवार को नहीं थी। मृतक के भाई सुमित ने बताया कि सोनू उसके साथ ही हिमाचल में काम करता था। नौ दिसंबर को वह घर आने की बात कहकर वहां से निकला था, लेकिन घर नहीं पहुंचा। इसके बाद से परिजन और रिश्तेदार उसकी तलाश कर रहे थे।
शनिवार शाम गांव के कुछ लोग नदी किनारे जानवर चराकर लौट रहे थे, तभी उनकी नजर पीपल के पेड़ पर लटके शव पर पड़ी। सूचना मिलते ही ग्रामीणों के साथ परिजन मौके पर पहुंचे। शव देखते ही परिवार में कोहराम मच गया। रोते-बिलखते परिजनों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी।
मौके पर पहुंची थाना पुलिस ने शव को पेड़ से उतरवाकर कब्जे में लिया और पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया। परिजनों ने बताया कि सोनू की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, हालांकि पति-पत्नी के बीच आए दिन विवाद होता रहता था। दस दिसंबर के बाद से सोनू का परिवार के किसी भी सदस्य से संपर्क नहीं हो पाया था।
सीओ उझानी डॉ. देवेंद्र कुमार ने बताया कि पेड़ पर फंदे से शव लटके होने की सूचना मिली थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भिजवाया है। रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल सकेगा। फिलहाल थाना पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है।
