गांव के बाहर पीपल के पेड़ पर झूलता मिला युवक का शव, मचा हड़कंप, फांसी लगाई या कुछ और?

परिजनों के अनुसार सोनू हिमाचल प्रदेश में रहकर मेहनत-मजदूरी करता था। उसके गांव आने की कोई जानकारी परिवार को नहीं थी। मृतक के भाई सुमित ने बताया कि सोनू उसके साथ ही हिमाचल में काम करता था। नौ दिसंबर को वह घर आने की बात कहकर वहां से निकला था, लेकिन घर नहीं पहुंचा। इसके बाद से परिजन और रिश्तेदार उसकी तलाश कर रहे थे।